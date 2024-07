Barista stuprata, fermato un 19enne 

Monza. Gli inquirenti che lo hanno arrestato non hanno dubbi: non ha scelto di colpire a caso, è andato a colpo sicuro scegliendo un locale a meno di un chilometro da casa sua. Lì aggredito la barista 35enne, l’ha rapinata e costretta a subire una violenza sessuale.

Un collega

A distanza di dieci giorni dalla brutale aggressione in un bar di Vimercate, in provincia di Monza, è stato portato in carcere, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Monza per rapina aggravata e violenza sessuale. È un 19enne a sua volta barista part time ma nel bar dell’ospedale di Vimercate, alle spalle un periodo agli arresti domiciliari da minorenne per altri reati. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri, coordinati nelle indagini dalla pm di Monza Francesca Gentilini, e portato a San Quirico ieri mattina. A incastrarlo, oltre alle tracce biologiche, sono state le immagini registrate dal circuito di videosorveglianza della zona, e il suo telefonino.

L’agguato

L’aggressione risale al 13 luglio scorso, quando di buon mattino la barista è arrivata davanti al locale dove lavora. Le immagini delle telecamere di sicurezza, poco prima, avevano ripreso il 19 enne dirigersi con sicurezza verso l’esterno del locale, vicino al quale si è appostato. Lei ha notato il ragazzo con la coda dell’occhio, come ha riferito ai militari, ma ha pensato si trattasse di un clochard. Mentre apriva la saracinesca lui l’ha sorpresa alle spalle, seminascosto dal cappuccio, le ha puntato una pistola alla testa e l’ha costretta ad entrare. Dopo aver svuotato la cassa e averla derubata, l’ha trascinata sul retro e violentata. poi le stesse telecamere lo hanno ripreso mentre fuggiva.

Gli accertamenti

La donna ha lanciato immediatamente l’allarme ed è stata portata sotto shock alla clinica Mangiagalli di Milano, dove gli accertamenti clinici hanno confermato la violenza. Grazie ai particolari forniti nella sua testimonianza i carabinieri hanno potuto lavorare incrociando i dettagli con le immagini delle telecamere e stabilire un range orario per l’aggressione. A quel punto sono risaliti ai cellulari che in quel momento hanno agganciato la cella corrispondente al locale. Il profilo genetico repertato all’interno del bar, infine, ha inchiodato il 19enne.

