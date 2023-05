Barista sarda uccisa in Messico 

Ma il movente di questo caso, che alcuni definiscono atipico, sembra circoscritto a un tentativo di estorsione o a motivi passionali. Secondo il quotidiano “Por Esto” - che propende per la tesi del pizzo - i proprietari del bar, partiti per un viaggio solo qualche giorno fa, di recente si erano visti togliere il permesso di vendita di alcolici. Ma secondo altre ricostruzioni il killer sarebbe un ex collega della vittima.

I testimoni descrivono l’assassino come robusto, con in testa un casco blu. Arrivato in sella a una moto, è fuggito subito dopo aver sparato, senza dire una parola. Gli inquirenti hanno trovato la moto e gli indumenti dell’assassino e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza. In passato nella cittadina costiera dello stato di Quintana Roo, una delle principali mete del turismo internazionale in Messico, si sono verificati delitti legati allo spaccio.

Playa del Carmen. Uccisa con un colpo di pistola al volto mentre lavorava. Ornella Saiu, 40 anni, vedova di un connazionale, un figlio appena maggiorenne, originaria della Sardegna ma a Playa del Carmen da 20 anni, era conosciuta e amata nella comunità italiana che frequentava abitualmente il bar caffetteria Sabrina 48, dove è stata uccisa martedì mattina alle 8,30 sotto gli occhi dei clienti.

I testimoni

I testimoni descrivono l’assassino come robusto, con in testa un casco blu. Arrivato in sella a una moto, è fuggito subito dopo aver sparato, senza dire una parola. Gli inquirenti hanno trovato la moto e gli indumenti dell’assassino e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza. In passato nella cittadina costiera dello stato di Quintana Roo, una delle principali mete del turismo internazionale in Messico, si sono verificati delitti legati allo spaccio.

Caso atipico

Ma il movente di questo caso, che alcuni definiscono atipico, sembra circoscritto a un tentativo di estorsione o a motivi passionali. Secondo il quotidiano “Por Esto” - che propende per la tesi del pizzo - i proprietari del bar, partiti per un viaggio solo qualche giorno fa, di recente si erano visti togliere il permesso di vendita di alcolici. Ma secondo altre ricostruzioni il killer sarebbe un ex collega della vittima.

«Una donna affabile»

Il procuratore generale Oscar Montes mantiene il riserbo, mentre il segretario alla sicurezza ha chiesto «la collaborazione della popolazione per trovare il colpevole». Le indagini vengono seguite dall’ambasciata italiana a Città del Messico. «Siamo sconvolti, addolorati e arrabbiati per quanto accaduto. Aspettiamo che le autorità ci dicano qualcosa», spiega il console onorario di Playa, Italo Sampablo, che conosceva personalmente la vittima. Ornella era una donna «affabile», gentile e simpatica, che amava «chiacchierare con i clienti del più e del meno», spesso commentando le notizie del giorno. «Lavorava da anni nel bar», un punto di riferimento per la comunità italiana, che all’Aire conta duemila iscritti anche se in realtà le presenze sono stimate in 10-15mila.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata