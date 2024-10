Barista rapinata e violentata, un 22enne incastrato dal video 

REGGIO EMILIA. Due bariste violentate e una donna vittima di stalking. Tre casi differenti che hanno portato all’arresto di tre uomini: uno a Reggio Emilia, uno a Roma e uno a Napoli. A Reggio un 22enne egiziano, immigrato irregolare, è finito in cella con l’accusato di aver violentato una barista dopo aver tentato di rapinarla. Gli investigatori sono certi che sia lui l’uomo che a marzo l’aveva sorpresa alle spalle mentre apriva il locale e aveva cercato di portare via i soldi dalla cassa. Lei aveva opposto resistenza e lui l’aveva minacciata con un coltello, costringendola a subire abusi sessuali. Le urla della vittima poi lo avevano indotto a fuggire. Decisive nell’indagine le immagini della videosorveglianza, che gli attribuirebbero anche un accoltellamento avvenuto nelle settimane precedenti.

A Gragnano, nel Napoletano, un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver violentato una ragazza dopo averle fatto assumere droga. La vittima non ha presentato denuncia ma ha raccontato tutto al fratello, che poi ha aggredito l’uomo. E questo episodio ha portato i carabinieri a indagare e scoprire la violenza subita dalla giovane. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo frequentava assiduamente il locale dove lei lavorava. E la sera del 18 settembre l'avrebbe convinta a salire in auto e ad appartarsi in un parcheggio per fumare marijuana, per poi approfittare del suo stato di alterazione. A Roma infine, un 25enne è finito ai domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico, accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna. Secondo la ricostruzione della polizia le continue telefonate giorno e notte sono iniziate a maggio, quando lei lo ha lasciato. La notte dell’11 ottobre il giovane l’ha incontrata, minacciata e derubata dello smartphone. Con questo è entrato nei profili social della donna pubblicando screenshots di conversazioni private e creato ulteriori profili, pubblicando foto intime rubate dalla galleria privata della ragazza.

