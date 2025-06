Barisardo vicino all’addio 

Bari Sardo. Immaginare un’annata calcistica senza il Barisardo fa rabbrividire i calciofili. Che, però, quasi certamente, dovranno fare l’abitudine all’ipotesi che, giorno dopo giorno, si sta facendo sempre più concreta. Perché, a oggi, di tutto si parla tranne che di iscrizione al campionato che spetta di diritto al club - l’Eccellenza - e men che meno di trattative di mercato.

È sempre più probabile che l’unica società a tenere vivo il calcio in paese sarà la Bariese, società fondata nel 2009 per dare spazio agli amatori e che milita in Prima categoria. La storia, quella che racconta pagine indelebili di sfide e battaglie, ha radici nel 1971 con Tonino Locci, Paolo Usai, Giuseppe Todde e Benito Congiu paladini di un calcio che profumava di vera passione e sacrifici.

Verso la fine

Il conto alla rovescia è iniziato. Roberto Ibba, presidente dimissionario che ha condotto il club dalla Prima categoria all’Eccellenza, ha dichiarato di voler aspettare ancora una settimana prima di chiudere, eventualmente, una trattativa con un’altra società ogliastrina a cui cedere il titolo.

La storia del club biancoblù, i cui colori erano stati scelti dal primo portiere nella storia del Barisardo per celebrare il suo tifo laziale, appare destinata ai titoli di coda. Non sembra esserci uscita dal (pericoloso) tunnel imboccato. Anche perché il Barisardo, pur nel caso riuscisse a iscriversi con la sua denominazione storica, non avrebbe la certezza di rientrare a casa. L’impianto sportivo di Circillai verrà dato in gestione al miglior offerente. Il club non ha manifestato interesse all’acquisizione onerosa e non potrebbe neppure beneficiare del 35 per cento dell’orario settimanale (clausola obbligatoria per il concessionario), perché la sua sede legale non è radicata a Bari Sardo. A meno che nei prossimi giorni non si faccia avanti una cordata del posto, rilevi la società da Ibba e riporti la sede in paese. Ma questa appare un’ipotesi piuttosto remota.

Lo scenario

Restano due strade. La prima è la cessione del titolo all’interno del territorio ogliastrino, la seconda quella del fallimento totale. Nel caso, sparirebbe una storia gloriosa scandita da momenti di massima esaltazione sportiva e sociale, come la prima promozione in Eccellenza dopo il successo (16 maggio 2004, stadio Quadrivio di Nuoro) nello spareggio contro il San Teodoro. Sono giorni di attesa febbrile ma anche di sgomento tra gli appassionati e, soprattutto, tra i nostalgici di un’identità in cui si riconoscono tre generazioni. Ma i tempi per la salvezza sembrano davvero troppo stretti.

