«Barisardo, tristezza unica» 

Bari Sardo. Una ferita profonda, difficile da rimarginare. La fine del Barisardo, con i suoi 54 anni di storia, ha scosso l’intera comunità sportiva biancazzurra lasciando un senso di vuoto tra i tifosi e la comunità. A parlare con voce rotta dall’emozione è Peppino Todde, l’ultimo dei fondatori della società. Ha 82 anni. Il suo sfogo è fatto di pensieri amari.

«Il fallimento? Mi hanno rubato il cuore. Gli altri fondatori che non ci sono più si staranno rivoltando nella tomba. Io per il club ho dato la vita. I migliori calciatori dell’Ogliastra sono passati per Bari Sardo». Gli ultimi successi della squadra, con il salto dalla Prima categoria all’Eccellenza, non gli hanno regalato emozioni profonde: «Non era il mio Barisardo. Non c’era neanche un ragazzo del posto».

Via tutti

Con la mancata iscrizione al campionato di Eccellenza tutti i tesserati hanno ottenuto lo svincolo e dunque sono liberi di firmare con qualsiasi società. Alcuni calciatori si sono già accasati: Patrick Mihaili al Budoni, Madou Mabo all’Atletico Uri, Stefan Dimitrijevic al Tempio e Stefano Murgia alla Ferrini Cagliari. Hanno trattative avanzate Ben Soilihi (Cos?), Agustin Passalenti e Lucas Rodrigues.

Nicola Ruggeri, l’ultimo allenatore nella storia del Barisardo (il primo è stato Onorio Todde, già sindaco di Girasole), è amareggiato: «I sacrifici fatti lo scorso anno - commenta il tecnico che ha condotto la squadra a una salvezza thriller - non sono serviti a nulla. È una tristezza unica: il Barisardo che sparisce è una sconfitta del calcio».

Il sindaco

Ivan Mameli commenta con rammarico la sparizione della società dal panorama calcistico regionale. «Era un epilogo prevedibile, ma è anche vero che gli eventi non accadono per caso. Per tutti noi è un immenso dispiacere». La tribuna del Circillai, cuore pulsante del tifo biancoceleste, ha per anni dimostrato appartenenza, cultura e radici. Senza far mai mancare il sostegno ai propri beniamini. «Nei decenni - ricorda il primo cittadino - la comunità ha compiuto enormi sacrifici per garantire l’attività sportiva e sociale del Barisardo. Ora, però, non abbattiamoci: sono convinto sarà una rinascita ancora più forte».

Il futuro calcistico in paese è assicurato dalla Bariese, club fondato nel 2009 per disputare gli Amatori e che quest’anno militerà, per il secondo anno di fila, in Prima.

RIPRODUZIONE RISERVATA