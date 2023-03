Idolo (4-4-2) : C. Marongiu; Ghebe, Doa , Desolis, Lotto, Cocco (G. Stocchino), Pili, Usai (39’ st V. Stocchino), Sylla, Jammeh, Loddo. In panchina Loi, Piras, Mancosu, Muceli, Staffa, G. Marongiu, Mereu. Allenatore Ladu.

Barisardo 0

Idolo 4

Barisardo (3-5-2) : Doumbouya; Moussa, Fanni, Milone, Haro, Ziani, Deiana, Loi (15’ st Aimi), Carlander, Ruggiu, Muggianu. In panchina Lopez, Chiai, Enadaoui, Casu. Allenatore Ciarolu.

Idolo (4-4-2) : C. Marongiu; Ghebe, Doa , Desolis, Lotto, Cocco (G. Stocchino), Pili, Usai (39’ st V. Stocchino), Sylla, Jammeh, Loddo. In panchina Loi, Piras, Mancosu, Muceli, Staffa, G. Marongiu, Mereu. Allenatore Ladu.

Arbitro : Salis di Nuoro.

Reti : 22’ pt Sylla, 29’ pt Usai, 28’ st Loddo, 47’ st Pili.

Note : ammoniti Lopez, Ziani, Moussa, Cocco. Espulsi: Muggianu, Carlander.

BARI SARDO. Partita da dimenticare per il Barisardo, che complica la corsa verso la promozione in Eccellenza. Con l’Idolo finisce 0-4. Al 19’ Cocco servito da Sylla sul limite dell’area ha la possibilità di sbloccare il risultato ma è decisivo l’intervento di Doumbouya, che riesce a chiudere lo specchio della porta e a salvare il risultato. Al 22’ però Sylla viene servito splendidamente da Jammeh e sigla il vantaggio ospite. Il secondo gol arriva al 29’ dopo un calcio d’angolo per il Barisardo: Lotto recupera palla, riparte palla al piede per 40 metri e trova Usai che tutto solo salta Ziani e riesce a concludere rasoterra alla destra di Doumbouya.

Nella ripresa partita in equilibrio fino al 28’ quando Cocco in area di rigore serve Jammeh che viene murato dal portiere del Barisardo, Lotto prova il tiro ma viene deviato, la palla arriva a Loddo che in rovesciata porta l’Idolo sul 3 a 0. Al 45’ gli ospiti chiudono la partita con Pili.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata