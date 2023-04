Arborea 1

Barisardo 2

Arborea (4-3-3) : Cabasino, Mascia, Pomares, Cicu, Cordoba, Serralvo (28’ st Sanna), Erbì (1’ st Stochino), Fadda (1’ st P. Atzeni), Ciarniello, M. Atzeni, La Torre. In panchina Petucco, Panetto, Obinu, Dessì, Monfrecola, Camedda. Allenatore Perra.

Barisardo (4-4-2) : Doumbouya, Moussa, Milone, Ziani, Fanni, Haro, Muggianu, Mabo, Carlander (21’ st Casu), Deiana (45’ st Ruggiu), Aimi (37’ st Loi). In panchina Lopez, Cucca, Enadaoui, Chiai. Allenatore Ciarolu.

Arbitro : Fresu di Sassari.

Reti : 11’ pt Muggianu (r), 47’ pt La Torre, 9’ st Carlander (r).

Note : ammoniti Pomares, Cicu, Fadda, Doumbouya, Ziani, Carlander, Aimi. Recupero 2’ pt - 5’ st. Spettatori 200.

Arborea. Al termine di una partita condizionata dal vento, il Barisardo batte a domicilio l’Arborea 1-2. Grazie ai 3 punti conquistati, l’undici allenato da Ciarolu continua a rimanere in testa con 2 punti di vantaggio sull’Idolo. Per i padroni di casa sfumano le ultime speranze, anche se rimane la prestazione positiva.

L’avvio di gara è ad alto ritmo e alla prima occasione il Barisardo passa. È l’11’ quando Carlander entra a contatto in area con Serralvo, il direttore di gara non ha dubbi e indica il dischetto del rigore; dagli 11 metri Muggianu non sbaglia. Al 18’ e 25’ sempre la coppia Carlander-Cabasino protagonista: nella prima occasione la mira non è perfetta, mentre nella seconda è bravo Cabasino a respingere il tiro dell’avversario. Al 26’ Arborea in avanti con Erbì, assist per Marco Atzeni, che da buona posizione conclude a lato. È il preludio al pareggio che arriva in pieno recupero. È il 47’ quando La Torre recupera palla su un’indecisione della retroguardia ospite, fa partire una parabola dal limite che si infila tra la traversa e le mani di Doumboya.

Al 9’ della ripresa ripassa il Barisardo, su una palla vagante in area Mascia cerca di liberare, secondo l’arbitro, toccando la palla col braccio; secondo rigore, stavolta calciato da Carlander, che non perdona. L’Arborea cerca di nuovo il pareggio, al 23’, con Ciarniello. Ospiti pericolosi al 25’, con una “fucilata” di Muggianu dai 30 metri che Cabasino riesce a ribattere con l’aiuto della traversa. Al 38’ ultima occasione di Sanna: destro dal limite, ma il portiere ospite è prodigioso nella respinta.

