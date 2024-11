Barisardo, in panchina arriva Nicola Ruggeri 

Bari Sardo. Dopo le dimissioni del tecnico Vittorio de Carlo il presidente Roberto Ibba ha vagliato almeno quattro profili per decidere a chi affidare il Barisardo e la scelta è caduta su Nicola Ruggeri, ex vice allenatore della Nuorese, che ieri ha diretto la prima seduta assieme ad Antonello Stocchi (ha seguito i portieri). Ieri sera l’ufficialità: sarà lui a tentare di risollevare le sorti della squadra, fanalino di coda dell’Eccellenza.

Il massimo dirigente gli chiede «voglia di lavorare e, vista la condizione di classifica e la serie di risultati negativi, la capacità di tirare fuori il meglio dai ragazzi, in questa fase demotivati». De Carlo, rientrato in Campania dopo la sfida interna di domenica scorsa, ha lasciato dopo otto giornate con una vittoria (all’esordio) e ben sette sconfitte. Appena 5 i gol realizzati, suggello della crisi nel reparto avanzato.

«La squadra ha qualità ma forse ci manca qualcosa davanti perché non siamo riusciti a capitalizzare tutte le occasioni create», ammette il presidente, che fa riferimento anche all’ultima gara casalinga persa col Calangianus: «L’abbiamo tenuto nella sua metà campo per 70’ senza far gol, poi ci ha punito. Infortuni, squalifiche e sfortuna hanno segnato questa prima parte di stagione». Ma per Ibba nulla è perduto: «Siamo a novembre e mancano ventidue partite: c’è tempo per recuperare». Benché il momento sia delicato, con alle porte una trasferta insidiosa a Ossi, il presidente rassicura la piazza, delusa per un inizio inatteso: «Ci salveremo».

RIPRODUZIONE RISERVATA