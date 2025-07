Barisardo, fine della storia 

Di Paulese, Atletico Sanluri e Andrea Doria Sedini già si sapeva: le tre società, che dovevano disputare la Seconda categoria, avevano annunciato la volontà di lasciare per ripartire dalla Terza o dalle giovanili. Ma lunedì notte, alla scadenza del termini previsti per il pagamento della prima rata di iscrizione ai campionati dilettantistici, sono arrivate altre due sorprese, forse non del tutto inattese ma comunque spiacevoli.

Hanno saltato la scadenza anche il Posada, che sino a un anno e mezzo fa giocava in Promozione e lo scorso aprile è retrocesso in Seconda categoria (ricomincia dalla Terza), e soprattutto il Barisardo, che abbandona l’Eccellenza e sparisce dai campionati regionali.

La decisione

Decisione anticipata negli scorsi mesi dall’ex presidente Roberto Ibba, dimessosi sostenendo di aver esaurito il proprio compito (neanche aveva partecipato al bando per utilizzare il campo locale, il Circillai), ma era rimasta la speranza che il massimo dirigente potesse tornare sui propri passi o qualcun altro salvasse il club.

Invece, nulla: la società, protagonista di una grande cavalcata che in pochi anni l’ha portata dalla Prima categoria al massimo torneo sardo (sulla sua panchina aveva preso posto anche Alberto Cavasin, tecnico con trascorsi in Serie A), ha mollato la presa. In paese resta la Bareise, che disputerà la Prima categoria.

I numeri

Tutto come previsto per le altre squadre, che hanno regolarmente depositato la cifra dovuta entro la scadenza. A questo punto il “buco” che si è venuto a creare nell’organico dell’Eccellenza sarà coperto, a meno di impedimenti non previsti, dal Tortolì, primo nella graduatoria dei ripescaggi avendo vinto i playoff di Promozione. La sua risalita porterebbe a 32 il numero di club che parteciperanno al secondo campionato regionale, numero perfetto per comporre due gironi da 16 (come nei desiderata della Federazione sarda).

Resta però l’incognita Cos, a sua volta in lizza per essere ripescata in Serie D: la decisione arriverà giovedì e, se positiva, porterebbe alla necessità di far salire una seconda squadra in Eccellenza, che a quel punto dovrebbe (potrebbe) essere il Sant’Elena, che ha perso la finale playoff, e una anche in Promozione, con in lizza (in ordine di graduatoria) Baunese, Freccia Parte Montis, San Giorgio Perfugas, Thiesi e Vecchio Borgo Sant’Elia.

Il Comitato

«Le defezioni non lasciano scoperti i territori», precisa Gianni Cadoni, presidente del Comitato sardo, «perché tutte le società proseguiranno in Terza categoria, con le giovanili o il calcio a 5 e a Bari Sardo resta la Bariese. Quest’anno ho visto più entusiasmo rispetto al passato nelle società, che si sono iscritte con più facilità. Abbiamo sino a oggi già 35 nuove affiliazioni, che possono aumentare sino a settembre, un risultato pazzesco. Certo dispiace molto per il Barisardo, il presidente Ibba ha fatto qualcosa di eccezionale portando il club in Eccellenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA