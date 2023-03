Barisardo, ci siamo quasi 

«Noi in questo momento stiamo schierando nei 90 minuti 7 Juniores che vanno dal 2007 al 2002. Ragazzi che fin dal primo giorno di allenamento stanno riuscendo, attraverso il loro impegno e la loro determinazione, a tamponare la mancanza di sei titolari per noi inizialmente quasi inamovibili che per espulsioni o infortuni non possono essere schierati. Tutti ci indicano come “la corazzata” io vedo invece dei ragazzi con attributi da corazzieri. Sulla carta ragazzini, ma uomini in campo».

«Abbiamo deciso di puntare sulla condizione fisica, una preparazione molto pesante non ci ha permesso di essere brillanti nelle prime partite. Ci sono stati poi diversi cambi nella rosa. Con tutto lo staff abbiamo lavorato per creare l’amalgama giusta tra tutti i giocatori».

Barisardo. Il Barisardo si avvicina all’Eccellenza. Mancano 5 partite alla fine del campionato, ma il distacco dalle inseguitrici fa ben sperare. In difficoltà, nelle ultime partite contro Fonni e Posada, in cui la squadra ha schierato in campo ben 7 giocatori della Juniores, la squadra ogliastrina è riuscita comunque a guadagnare due meritati pareggi e punti molto importanti. Il tecnico Celestino Ciarolu è soddisfatto.

Una partenza lenta in questo campionato.

Una squadra di ragazzini.

C’è un’avversaria che in questo momento fa paura al Barisardo?

«Sì. La squadra che in questo momento fa più paura al Barisardo è il Barisardo stesso. Io e il mio staff, fin dal primo giorno, non abbiamo mai parlato di una squadra avversaria, abbiamo invece sempre parlato di noi stessi, lavorando duramente dal martedì alla domenica mettendo sul piatto tutto quello che speriamo avvenga la domenica. I ragazzi si impegnano e il nostro lavoro è quello di mettere a frutto il lavoro settimanale, senza mai preparare una gara in funzione di un avversario. Ci siamo preparati alla partita del Tonara come a quella dell’Arborea, sempre con l’obiettivo di vincere».

L’ultima riflessione?

«Ringrazio i miei ragazzi e lo staff per i sacrifici e l’impegno messo fino ad ora. Fino all’ultimo minuto dell’ultima partita giocheremo e faremo di tutto per vincere. Se ci sarà un centimetro di campo noi daremo sempre il massimo per prenderlo».

