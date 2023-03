Paulese 2

Barisardo 2

Paulese (4-3-2-1) : Cutrufo, El Wad, Oggianu, Pinna (17’ st Mele), Spanu, Ahmad, Louhab, Dos Santos (23’ pt I. Diouf), Zago (38’ st Corbo), Granger, M. Diouf. In panchina Campus, Demurtas. Allenatore Paratore (squalificato).

Barisardo (4-3-3): Doumbouma, Aimi, Milone, Ziani, Fanni, Haro Zanestini, Casu, Loi, Dias Bravo (12 st Lopez Filpo), Ruggiu, Deiana. In panchina Enadaoui, Cucca, Chiaj, Thiam, Goncalves. Allenatore Ciarolu.

Arbitro : Carta di Oristano.

Reti : 24’ pt Granger, 43’ pt Deiana, 24’ st Ziani, 48’ st I. Diouf.

Note : ammoniti Dos Santos e Ahmada. Recupero 0’ pt – 5’ st. Spettatori 100.

Paulilatino. Al termine di una gara combattutissima e incerta, finisce 2-2 tra Paulese e Barisardo. Padroni di casa che dopo questo turno salutano matematicamente la categoria, dopo due stagioni di permanenza. I 9 punti in palio nelle ultime 3 giornate, infatti, non basterebbero per colmare lo svantaggio dalla zona playout. Per la formazione ospite, attuale capolista, un pareggio che porta a 2 punti il vantaggio sulla seconda in classifica, Idolo Arzana, e 4 sulla terza, l’Arborea. Partita combattuta, con la Paulese pericolosa in avvio con Zago e Mouhamed Diouf, ma la loro mira non è perfetta. È il preludio al vantaggio.

È il 24’ quando Granger crede in un pallone che sembra destinato sul fondo, lo recupera e con un preciso diagonale mette alle spalle di Doumbouya. Nei minuti finali del primo tempo arriva il pareggio del Barisardo: è il 43’ quando Deiana è attento su una ribattuta corta di Cutrufo, intervento preciso e zampata che manda la palla in fondo alla rete.

Il finale decisivo

Nella ripresa le due squadre cercano la via della rete che, per l’undici di Celestino Ciarolu, arriva al 24’; sugli sviluppi un’azione da corner la palla termina al limite dell’area sui piedi di Ziani che aggancia e manda alle spalle dell’estremo difensore di casa con una conclusione a giro. Nel finale la Paulese non molla e trova la via del pareggio a tempo quasi scaduto. È il 48’, infatti, quando su un lancio dalle retrovie interviene di testa Ismaila Diouf e infila in rete per il 2 a 2 finale.

