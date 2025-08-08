VaiOnline
Tortolì, allarme in spiaggia
09 agosto 2025 alle 00:17

Barile sospetto a Orrì: era vuoto, rimosso 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Curiosità mista a preoccupazione mercoledì mattina alla seconda spiaggia del lido Orrì, quando, diversi bagnanti si sono trovati di fronte uno strano barile di colore grigio sulla battigia. Sul posto sono intervenuti polizia locale e guardia costiera di Arbatax che hanno delimitato l'area e avviato le verifiche. Il comandante Mattia Caniglia ha emesso un'ordinanza di interdizione per motivi di pubblica incolumità di un'area di 20 metri sino alla rimozione dello stesso. Il Comune ha dunque provveduto allo smaltimento. (f.me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’omicidio.

Freddato con cinque colpi di pistola

Buddusò: Marco Pusceddu, 51 anni, è morto sotto gli occhi dei colleghi volontari  
Il giallo

Ad aprile una misteriosa aggressione: trovato privo di sensi in auto nel Sulcis

Il fratello: «L’avevano colpito alla testa in una piazzola di sosta a Flumentepido» 
Andrea Artizzu
L’emergenza

«Decisiva una diagnosi immediata Ora si potenzino i servizi di prevenzione»

L’infettivologo: serve più attenzione ai processi di preparazione del cibo 
Massimiliano Rais
L’emergenza

Caso botulino, epilogo tragico Roberta Pitzalis non ce l’ha fatta

È morta al Brotzu la 38enne intossicata il 22 luglio a Monserrato 
Enrico Fresu
L’allarme

Dermatite, c’è l’accordo ma resta il nodo risorse Lunedì (forse) il via libera

Intesa su una norma bipartisan Gli allevatori: necessari 50 milioni 
Roberto Murgia
La ricorrenza

Marcinelle, monito di Mattarella sul lavoro

Il capo dello Stato: «La sicurezza è un’urgenza». Meloni: «Non dimentichiamo le vittime» 