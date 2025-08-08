Barile sospetto a Orrì: era vuoto, rimosso 

Curiosità mista a preoccupazione mercoledì mattina alla seconda spiaggia del lido Orrì, quando, diversi bagnanti si sono trovati di fronte uno strano barile di colore grigio sulla battigia. Sul posto sono intervenuti polizia locale e guardia costiera di Arbatax che hanno delimitato l'area e avviato le verifiche. Il comandante Mattia Caniglia ha emesso un'ordinanza di interdizione per motivi di pubblica incolumità di un'area di 20 metri sino alla rimozione dello stesso. Il Comune ha dunque provveduto allo smaltimento. (f.me.)

