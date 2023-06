Barigadu, rete idrica colabrodo Appello degli amministratori 

Situazione delle condotte idriche in primo piano nel Barigadu. È di qualche giorno fa l’incontro promosso a Busachi dal sindaco Giovanni Orrù con i vertici di Egas e Abbanoa (collegati in videoconferenza) per fare il punto della situazione e sollecitare interventi urgenti. Presenti gli amministratori di Ula Tirso, Neoneli e Nughedu Santa Vittoria.

«Abbiamo evidenziato la fatiscenza della rete foranea che approvvigiona di acqua potabile i nostri Comuni – sottolinea Orrù- . È stata realizzata negli anni Settanta, è completamente obsoleta e soggetta sempre di più a numerose rotture con disservizi che purtroppo durano anche più di un giorno. Per questo abbiamo chiesto a Egas e Abbanoa di trovare le risorse per il rifacimento dell'intera rete, lunga circa 30 chilometri. Abbiamo posto anche il problema dei serbatoi, anch’essi spesso fatiscenti come nel caso di Ula Tirso e Nughedu».

Portare avanti gli interventi costerebbe circa 17 milioni di euro. «Anche per loro – dice Orrù - questa rappresenta una delle priorità nelle foranie in Sardegna: riconoscono che è la più fatiscente». Il sindaco di Busachi ha precisato: «I nostri Comuni, con la diga, garantiscono l'approvvigionamento idrico a più della metà della Sardegna e poi siamo noi a trovarci senza acqua potabile». Nei prossimi giorni previsti sopralluoghi per approfondire la situazione.

