Bari Sardo, terre a secco: il parroco invoca la pioggia 

Il parroco di Bari Sardo invoca la pioggia. Senz’acqua non c’è pane, né raccolto. Lo sa don Pietro Sabatini, pastore d’anime nella parrocchia Nostra Signora di Monserrato, che nella “Buona novella”, giornalino di collegamento della parrocchia, ha riservato un pensiero al fenomeno che sta piegando la resistenza del territorio. «Speriamo che arrivino dei bei temporali a mettere fine a questo tempo di siccità». Il sacerdote ha così espresso la propria preoccupazione. Da troppo tempo non piove e nella comunità parrocchiale tante famiglie vivono dei beni della terra e producono reddito dal settore zootecnico. Per questo don Sabatini deciso di chiedere al Signore il dono della pioggia. Che da queste parti, fatta eccezione per qualche violento scroscio agostano, non arriva da giugno dello scorso anno.

Fase critica

Preghiere a parte, la situazione resta critica ovunque. A Bari Sardo il Comune continua a lavorare per assicurare un sistema di approvvigionamento idrico alle attività agricole e zootecniche. Il fabbisogno delle aziende agricole del paese è di 700 mila litri d’acqua al giorno. Ma acqua non ce n’è più e il rischio è che le attività precipitino: in bilico i raccolti e la sopravvivenza del bestiame. Trentadue titolari di imprese zootecniche hanno bussato alla porta del Comune per chiedere aiuto.

Famiglie

Alle istanze degli agricoltori si sommano quelle di 18 famiglie, che abitano tra la parte alta dell’abitato e le campagne, il cui fabbisogno totale è di 14 mila litri. È prevista per oggi la consegna di nuove cisterne di accumulo in cemento che verranno messe a dimora nelle campagne, a disposizione degli operatori. Lo stesso sta facendo il Comune di Arzana, che per sostenere gli allevatori del Gennargentu ha acquistato anche decine di abbeveratoi da sistemare lungo le vallate.

Sindaci furiosi

Mentre il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli, insiste sul progetto di conversione dei reflui per l’utilizzo degli stessi nelle campagne (per finanziare il progetto, condiviso con Cardedu, la richiesta alla Regione è di 5 milioni di euro), gli altri paesi non se la passano meglio. A Tertenia hanno fatto ricorso al dissalatore che pesca acqua dal mare di Sarrala. A Urzulei e Loceri è un continuo via vai di autobotti. A talana permangono le restrizioni, così come a Ilbono dove i rubinetti restano a secco dalle 14. Proprio il sindaco di Loceri, Gianfranco Lecca, ha denunciato Abbanoa alla Procura, segnalando i ritardi nella consegna dei lavori per disostruire un tratto di 600 metri di condotta che agevolerebbe una maggiore erogazione di acqua. Lo stesso primo cittadino ce l’ha col gestore unico perché ha ridotto il numero di autobotti destinate a rifornire il paese.