Bari, migliaia in piazza per Decaro 

Bari. A migliaia in piazza: associazioni, studenti, cittadini. Qualcuno con la fascia tricolore per sentirsi vicini al sindaco di Bari, Antonio Decaro. È la risposta della città alla decisione del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, di nominare la commissione di accesso per valutare lo scioglimento del Comune per mafia, dopo i 130 arresti dell'inchiesta “Codice interno” della Dda. L’iniziativa era stata richiesta da alcuni parlamentari pugliesi del centrodestra.

Ieri, all'indomani della nomina dei tre componenti della commissione, la città si è stretta al sindaco e all'amministrazione comunale nella manifestazione '”Giù le mani da Bari'”, nata sui social. C’erano fra gli altri Cgil, Pd Puglia, M5S, Libera Puglia, Arci Puglia, Link e Avviso pubblico. All’arrivo in piazza, accolto da lunghi applausi e cori, Decaro si è rivolto direttamente ai cittadini: «È una risposta meravigliosa della città per la città, a chi pensa di utilizzarla per campagna elettorale. Soprattutto è una risposta a chi dice che Bari è sotto il ricatto della mafia», ha detto.

L’orgoglio di Bari

Ha poi evidenziato che «questa città non si fa più ricattarené dalla mafia né dai politici perché negli ultimi vent'anni, con un lavoro quotidiano e faticoso, ogni giorno è diventata migliore. Si è rialzata, è cresciuta e oggi è orgogliosa di essere ciò che è diventata». Decaro ha ribadito di non essere «venuto a fare polemiche» e che «quello che stanno cercando di farci è una vergogna senza confini. Non si calpesta una città solo per un calcolo elettorale, per vincere una partita a tavolino, non si calpesta la storia dei baresi perché si ha paura di perdere una campagna elettorale che perdono da vent’anni, perché non hanno mai avuto un progetto per la città».

La solidarietà politica

Al suo fianco il governatore della Puglia, Michele Emiliano: «Cercano di rovinare un lavoro così lungo e difficile, non sa quanto sia costato». In piazza anche la vice presidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, a Bari «per stringere con un abbraccio popolare il suo sindaco, che è un amministratore perbene».

