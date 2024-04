Bari, gli indagati negano tutto Lascia il sindaco di Triggiano 

Hanno parlato a lungo, davanti a gip e pm che ne hanno disposto i domiciliari, respingendo le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale. A quattro giorni dagli arresti si sono svolti gli interrogatori di garanzia per l’ormai ex sindaco di Triggiano Antonio Donatelli, già sospeso dalla carica e che ieri ha annunciato le sue «irrevocabili» dimissioni, e per il fondatore del movimento politico Sud al centro, Alessandro Cataldo, marito dell’ex assessora regionale dem Anita Maurodinoia, anche lei indagata (e dimessa). L’inchiesta è quella che giovedì ha portato all’esecuzione di misure cautelari per dieci (otto arresti e due divieti di dimora) degli oltre 70 indagati per compravendite di voti alle elezioni amministrative di Bari (2019), Grumo Appula (2020), Triggiano (2021) e per le Regionali del 2020. L’indagine ha scatenato un terremoto nel centrosinistra, con l’annullamento delle primarie per la scelta del candidato sindaco che si sarebbero dovute tenere domenica. Giuseppe Modesti, avvocato di Donatelli, annunciando le dimissioni del suo assistito ha detto: «Siamo fiduciosi che verrà riconosciuta la sua estraneità ai fatti. Si è dimesso per responsabilità morale e politica», essendoci «il sospetto che anche solo uno dei voti ricevuti sia inquinati. Ma anche se tutti i voti delle liste nel mirino della Procura fossero stati comprati, Donatelli sarebbe comunque stato eletto sindaco».

