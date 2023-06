Bari è in festa: cinque anni fa era in Serie D 

Bari è in festa dopo la conquista della finale playoff ai danni del Südtirol. I galletti sono riusciti a centrare l’impresa venerdì sera, vincendo con un gol di scarto nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo per l’espulsione di Ricci (al 47’ della prima frazione). All’andata fu la squadra di Bisoli ad imporsi al Druso con un gol di Rover, siglato allo scadere. Di fatto, dopo i 180’, le due squadre si sono equivalse (un successo per parte) ma a fare la differenza è stata la miglior posizione in classifica dei pugliesi che hanno chiuso la regular season al terzo posto contro il sesto degli altoatesini.

Delirio al San Nicola

Davanti a 51.621 spettatori – record stagionale della Serie B e della storia del Bari in cadetteria – la squadra di Mignani non si è fatta condizionare dall’espulsione di Ricci. Nel secondo tempo i pugliesi hanno continuato ad attaccare fino a trovare il gol decisivo con Benedetti, al 70’, che ha fatto esplodere di gioia il San Nicola. Un’intuizione dell’ex tecnico dell’Olbia che soltanto due minuti prima lo aveva gettato nella mischia, insieme a Folorunsho e Botta. Tre cambi che si sono rivelati determinanti per la vittoria dei galletti anche se nel finale gli altoatesini, subito dopo la rete di Cheddira annullata per fuorigioco, hanno avuto la possibilità di pareggiarla con Carretta. Ma questa volta la “zona Cesarini” non ha sorriso al Südtirol diversamente da quanto accaduto nella gara di andata o nel turno preliminare contro la Reggina.

Un sogno atteso

Da neopromossa a protagonista del campionato. Il Bari ha inseguito fino all’ultimo la promozione diretta, interrompendo la corsa alla 36ª giornata una volta arrivata la matematica certezza del salto di categoria del Genoa. Soltanto cinque anni fa veniva dichiarato il fallimento della società pugliese con conseguente ripartenza in Serie D. Oggi i biancorossi sognano il ritorno in massima serie a dodici anni dall’ultima apparizione. (a.mat.)