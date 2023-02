Bari-Cagliari nel segno di Nenè «Tifo per il pari» 

«Quelli continuo a segnarli, 28 nelle ultime 52 partite. Non male per uno che ha quasi 40 anni».

Bari-Cagliari è il suo derby del cuore, perché se quella rossoblù è la squadra che lo ha portato in Italia («e che mi ha aiutato a realizzare i miei sogni»), in Puglia ha vissuto l'ultima esperienza nel nostro Paese: «Sarei rimasto anche in Serie D, ma nessuno mi ha fatto una proposta e sono andato via». Anderson Miguel da Silva, meglio noto Nenè da Sorocaba, in Italia torna solo in vacanza, ma i suoi gol continua a segnarli nella seconda lega portoghese, con il Vilafraquense.

Come sta andando?

«Siamo quinti, ma a pochi punti dalla zona promozione».

E i gol?

Già, classe '83. Esattamente il 28 luglio. Una data non banale.

«No, lo stesso giorno e mese in cui è nato il presidente Cellino. Quando arrivai a Cagliari mi dissero che mi aveva voluto proprio per questo, convinto che sarei stato un portafortuna. Nei miei cinque anni credo di avergli dato ragione».

A Cagliari 129 presenze e 26 gol. Ricorda il primo?

«Come no, proprio a Bari: stop col destro e gol col sinistro. Al mio arrivo fu determinante il mister Allegri, che mi insegnò come stare in campo».

Altri gol indimenticabili?

«Di certo quello alla Juventus, contro Buffon. I tifosi, quando passo a Cagliari, ancora me lo ricordano. E poi la tripletta al Catania, la prima della mia carriera».

Cos'è il gol per Nenè?

«Una parte fondamentale della mia vita. Devo ringraziare il pallone e il gol per tutto quello che ho».

Ne fece uno anche a San Siro, col Milan.

«Che emozione. Da piccolo, in Brasile, avevo in cameretta la maglia dei rossoneri. Pochi anni dopo, giocavo a San Siro e segnavo contro il Milan. A fine partita, Pato e Thiago Silva vennero da me a regalarmi le loro magliette. Le tengo ancora ben esposte a casa. Ringrazio il Cagliari perché, portandomi in Italia, mi ha aiutato a trasformare in realtà i miei sogni».

Dopo cinque anni, i saluti.

«Io sarei rimasto, ma il presidente Giulini, al suo arrivo, mandò via noi “vecchi”, praticamente il cuore del Cagliari. Ogni volta che torno, piango al momento di ripartire».

Altre squadre e poi il Bari.

«Una sola stagione, ma “la” Bari ce l'ho nel cuore. Ricordo che, dopo il fallimento, i tifosi mi chiesero di restare. Sarei rimasto, ma anche qui la nuova dirigenza non mi fece proposte».

Bari-Cagliari oggi?

«Non potrò guardarla, perché sarò in campo con il Vilafraquense. Entrambe devono vincere, io preferirei un pari. Sono due squadre molto forti, ma per andare in A devono fare di più. Ora a Cagliari c'è Ranieri, un grande allenatore con grandi idee. Ma le idee non bastano per vincere, se i giocatori non sanno metterle in campo».

