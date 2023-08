Bari ancora sotto choc, passa il Parma 

Il Bari torna al San Nicola due mesi dopo la disfatta col Cagliari e deve fare subito i conti con una delusione, stavolta in Coppa Italia. La squadra di Mignani è stata, infatti, battuta per 0-3 (e quindi eliminata) dal Parma che accede così ai sedicesimi. Gialloblù in vantaggio dopo soli otto minuti dal via con Benedyczak. Il raddoppio al 34’ firmato da Bonny, infine il tris di Man al 31’ della ripresa.

Sedicesimi

Non solo Cagliari-Palermo e Bari-Parma. Ieri si sono giocate anche Empoli-Cittadella e Verona-Ascoli. A sorpresa, la formazione padovana si è imposta per 2-1 al Castellani grazie alle reti di Amatucci e Magrassi (era stato proprio l’Empoli a passare in vantaggio con Caputo). Da pronostico il successo dell’Hellas, che ha battuto l’Ascoli al Bentegodi 3-1 grazie alle reti di Mboula già al 2’, Dawidowicz al 48’ del primo tempo e Duric al 2’ della ripresa su rigore. Di Forte al 39’ sempre su rigore il gol del momentaneo 1-1.

Oggi in campo

In programma oggi quattro partite. Alle 17,45 la Salernitana ospita la Ternana. A partire dalle 18, la sfida Cosenza-Sassuolo. Fischio d’inizio alle 21 per Lecce-Como, un quarto d’ora dopo comincerà il match tra Monza e Reggiana.

