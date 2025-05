I medici hanno questo obiettivo: far diventare Baressa il primo paese HCV free in Italia. E per realizzarlo hanno allestito, in collaborazione col Comune, un laboratorio nell’edificio che ospitava la scuola materna. Due giornate in cui medici e infermieri del Policlinico di Monserrato hanno fatto i test gratuiti per l’epatite C. «Un primo passo importantissimo» dice il professor Luchino Chessa.

a pagina 10