Baressa manda ko l’epatite C 

Baressa è il primo Comune in Italia ad essere “HCV free”. È il risultato dello screening per l’epatite C (HCV) effettuato lo scorso 23 e 24 maggio. Un’iniziativa ideata e portata a termine dai medici e infermieri della struttura semplice di Malattie del Fegato dell’Aou di Cagliari e del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell’Università di Cagliari, con la collaborazione dei medici in formazione della scuola di specializzazione di Medicina Interna di Unica.

I dati

«Su 453 abitanti residenti – afferma Luchino Chessa, direttore di Malattie del Fegato del Policlinico Duilio Casula – sono stati sottoposti a screening 366 cittadini, vale a dire l’80.8%. Di questi solo uno è risultato positivo, con una percentuale molto bassa, 0.27%. Ulteriori analisi hanno poi messo in evidenza l’assenza del virus». Grande partecipazione, dunque, da parte del paese. «L’adesione allo screening è stata massima – conferma Chessa – grazie in particolare al lavoro di sensibilizzazione del sindaco e dei componenti del Consiglio. Lo screening ha interessato i residenti, ma anche quanti per lavoro e per studio vivono nel centro quasi tutto l’anno, circa cento persone».

La soddisfazione

Oggi alle 19, nell’aula consiliare, verrà consegnata una targa. «Alle soglie della giornata mondiale delle epatiti – prosegue Chessa - si terrà un incontro con il sindaco, Mauro Cau, i consiglieri comunali e la popolazione. Gli epatologi del Policlinico Duilio Casula consegneranno al primo cittadino una targa che certifica l’assenza del virus HCV nella popolazione». Grande soddisfazione anche dalle parole di Mauro Cau, primo cittadino di Baressa. «Siamo profondamente orgogliosi di poter annunciare che Baressa è il primo Comune in Italia ad essere dichiarato HCV free – afferma – completamente libero dall’epatite C attiva. Questo straordinario traguardo è il risultato di una collaborazione virtuosa tra la nostra amministrazione e l’equipe medica della SS Malattie del Fegato dell’Aou di Cagliari, supportata dal Dipartimento di Scienze mediche Università di Cagliari. Un ringraziamento speciale anche ai residenti di Baressa che hanno risposto con entusiasmo e responsabilità allo screening. Questo dimostra – conclude – che quando la sanità incontra il territorio, si possono raggiungere risultati straordinari.

