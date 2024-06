Barella, un alieno a tutto campo 

È il grande protagonista della serata. Autore di una prestazione sontuosa e di un gran gol, tra l’altro (non banale) decisivo: un destro al volo, su una respinta corta della difesa albanese, che ha mandato il pallone in rete e regalato la vittoria all’Italia. Che così ha cominciato il suo Europeo con tre fondamentali punti. «Prendere un gol dopo 23’’ può farti male alla testa. Meritavamo di più ma il calcio è così». Il cagliaritano Nicolò Barella non poteva sperare in un esordio migliore. In dubbio sino all’ultimo momento a causa di un affaticamento muscolare che l’ha tenuto ai box per giorni, ha recuperato solo giovedì e ha avuto la certezza di giocare ieri. Scelta felicissima per il ct Spalletti.

Nel finale ero un po’ stanco, restare fermo per giorni non mi ha aiutato», ammette il 27enne centrocampista azzurro, «ma ci tenevo tanto, da fuori i ragazzi mi spronavano e mi facevano sentire importante. Sputerò sempre sangue per loro». L’Italia ha vinto «ma con un solo gol di scarto gli avversari vanno avanti e a quel punto può accadere di tutto», sottolinea l’ex rossoblù, «però la nostra vittoria è meritata. In campo contro la Spagna? Deciderà il mister», sorride, «ma io sono certamente disponibile». Spalletti ha detto che nessuno è indispensabile, ma probabilmente mentiva: Barella oggi lo è.

