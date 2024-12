Barella: «Preferisco gli assist ai gol» 

«Complimenti ai miei giocatori per una grande prestazione, in uno stadio come questo non era facile». Tutta la soddisfazione di Simone Inzaghi a fine gara per la vittoria conquistata alla Domus. «Il Cagliari è una squadra tenace che ha messo in difficoltà tante big, sapevamo di incontrare un gruppo vivo e non era scontato». Inter che nel 2024 ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi ma che guarda già avanti verso nuovi traguardi: «Un anno che ci unirà per sempre, coi ragazzi, la società e tutti i tifosi. La seconda stella rimarrà nel cuore a tutti noi del mondo Inter. Ma è un ricordo da lasciare alle spalle, comincia un 2025 di grandi obiettivi».

Il protagonista

È Nicolò Barella l'uomo partita di Cagliari-Inter, due assist al bacio che hanno portato altrettanti gol alla sua Inter. Chi l'avrebbe detto all'ex rossoblù che proprio il Cagliari sarebbe diventata la squadra contro con cui ne ha realizzati di più, ben 6: «Sempre bello farli, ho sempre detto che preferisco l'assist al gol, questa è la verità». Poi il bilancio della stagione: «Siamo migliorati quest'anno, bisogna ringraziare il mister», sottolinea. «È un gruppo incredibile, tutti vanno verso la stessa direzione, ed è l'aspetto più importante, anche più delle vittorie». Davanti un'altra vittoria da centrare: «Atalanta in Supercoppa? Quest'anno hanno fatto un altro step per chiudere il gap, bisogna fare i complimenti a loro, vogliamo vincere contro tutti. Ci faremo trovare pronti».

