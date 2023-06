Barella Mvp di centrocampo 

Nicolò Barella, 26 anni, cagliaritano dell’Inter, è il miglior centrocampista del campionato di serie A per la stagione 2022-23. La Lega ha premiato i cinque migliori giocatori per ruolo della stagione: lo juventino Nicolò Fagioli ha vinto il premio come miglior giovane Under 23, poi è tanto Napoli, perché Victor Osimhen è l'Mvp degli attaccanti 2022/23, Kvhicha Kvaratskhelia è il miglior giocatore del campionato, mentre Kim è stato premiato come miglio difensore della stagione. Il 29enne portiere della Lazio Ivan Provedel è stato eletto il migliore nel suo ruolo e – come detto – un altro riconoscimento per Barella, alla vigilia della finale di Champions.

A Torino

Obiettivo secondo posto ma con la finale di Champions già nella testa. Alle 18.30 l'Inter sfida il Torino all'Olimpico con il risultato minimo in campionato già raggiunto (prime quattro), in una partita che, nonostante la seconda piazza in ballo – servirebbe una vittoria e che la Lazio non batta l'Empoli - conta relativamente poco perché all'orizzonte c'è la sfida di Istanbul contro il Manchester City. A guidare la squadra in attacco ci sarà la coppia Lukaku-Lautaro. Intanto, la finalissima e gli altri successi hanno acceso l'interesse degli investitori per l'Inter. Secondo Reuters, infatti l'imprenditore finlandese Thomas Zilliacus starebbe valutando un'offerta per il club. Mentre nella sfida con il Manchester City, inoltre, così come oggi, i nerazzurri scenderanno in campo con un nuovo logo sulla maglia: Paramount+, il servizio di streaming premium.

