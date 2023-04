Barella, la semifinale in testa 

BENFICA 0

INTER 2

Benfica (4-2-3-1) : Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Chiquinho, Florentino (19' st Neres); Rafa Silva, Joao Mario, Aursnes; Ramos. In panchina Soares, Gomes, Verissimo, Guedes, Tengstedt, Schjelderup, Musa, Rodrigues, Joao Tomé, N'Dour, Joao Neves. All. Schmidt.

Inter (3-5-2) : Onana; Darmian, A- cerbi, Bastoni (46' st De Vrij); Dumfries (41' st D'Ambrosio), Ba- rella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco (18' st Gosens); Dzeko (18' st Lukaku), Lautaro (18' st Correa) In panchina Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Bellanova, Asllani, Carboni, Zanotti. All. S. Inzaghi.

Arbitro : Oliver (Inghilterra).

Reti : nel st 6' Barella, 37' Lukaku (rigore).

Lisbona. La musica della Champions ancora una volta trasforma l'Inter. La squadra fragile e ingenua del campionato diventa rocciosa e implacabile in Europa, firmando un colpaccio in casa del Benfica che le permette di mettere un piede in semifinale. Un successo firmato da Barella e Lukaku (su rigore) che nasce da una prestazione di alto livello, come non se ne vedevano da mesi da parte degli uomini di Simone Inzaghi. La difesa regge anche per merito di Onana, Bastoni inventa, Barella si trasforma in goleador e a chiudere la serata ci pensa ancora Lukaku, che magari sbaglierà occasioni clamorose ma dal dischetto è glaciale come pochi altri (19/19 in nerazzurro). E stavolta l'esultanza stile militare non porta a nessuna reazione né ammonizioni da parte dell'inglese Oliver.

Il Benfica, imbattuto finora in Champions League, sbatte contro la solidità di un'Inter finalmente capace di alzare la voce quando conta. Chi si aspettava i portoghesi arrembanti ha dovuto fare i conti con i nerazzurri, che non si sono limitati alla fase difensiva ma per lunghi tratti hanno guidato la partita. Non sono mancate le situazioni di pericolo, perché Joao Mario e compagni restano una squadra di qualità, ma Onana ha sempre risposto presente.

La partita

È stato soprattutto la ripresa a fare la differenza. Nel primo tempo l'Inter aveva sprecato un paio di potenziali occasioni, nel secondo tempo i nerazzurri alzano i ritmi. Sull'asse tricolore Bastoni-Barella la palla del vantaggio: cross col contagiri del difensore, colpo di testa da bomber navigato per il centrocampista, non nuovo a gol pesanti in Champions in questa stagione (aveva già segnato al Camp Nou contro il Barça). La reazione del Benfica è immediata e serve anche un pizzico di fortuna su un batti e ribatti in area, salvato da un intervento sulla linea di Dumfries. Inzaghi gioca le carte Lukaku e Correa, il belga lo ripaga raddoppiando dal dischetto (mano di Joao Mario). I quarti sono più vicini e ancor di più lo sono per il Manchester City che abbatte il Bayern con Rodri, Bernardo Silva e il solito Haaland: 3-0.

