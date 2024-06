Barella in ripresa, Fagioli e Frattesi sono a disposizione 

La buona notizia per il ct Luciano Spalletti e per l’Italia arriva nel pomeriggio. Nell’allenamento decisivo allo stadio di Iserlohn in vista dell’esordio degli azzurri domani contro l’Albania a Dortmund, il cagliaritano Nicolò Barella è sceso regolarmente in campo dopo il contrattempo muscolare che lo ha fermato per diversi giorni e potrebbe essere disponibile per il match.

La prudenza è massima, ma il vice capitano dell’Inter sembra aver messo alle spalle l’affaticamento e i diversi giorni di lavoro differenziato allenandosi col gruppo e confermando le sensazioni positive dello staff emerse già in precedenza. Con lui sembra pronto anche il compagno di reparto Nicolò Fagioli, a sua volta impegnato da mercoledì scorso con palestra e cyclette. Entrambi si sono cimentati nel lavoro di campo e, forse, potrebbero indossare una maglia da titolare.

Tira un sospiro di sollievo il commissario tecnico, che intravedeva una possibile emergenza a centrocampo e invece avrà a disposizione anche il pienamente recuperato Davide Frattesi, autore del gol partita nell’ultima amichevole pre-Europeo contro la Bosnia. Così potrebbero rimescolarsi le carte nella formazione che si ipotizzava potesse essere schierata domani: nella partitella a centrocampo si è vista la coppia Cristante-Jorginho ma ora le quotazioni del leader nerazzurro sono in rialzo.

Tutto a posto anche per Giacomo Raspadori: l’attaccante del Napoli, reduce da una botta alla coscia destra rimediata nel primo allenamento durante il ritiro tedesco, aveva riassorbito in brevissimo tempo il colpo senza problemi. Dunque Luciano Spalletti ha la rosa al completo in vista di domani, match subito decisivo: è vero che si qualificano anche le quattro migliori terze su sei, ma vincere subito sarà fondamentale per affrontare più sereni il secondo impegno, complicatissimo, con la Spagna. Anche perché poi si chiuderà con la Croazia. Insomma, non c’è nulla di scontato. E Federico Chiesa lo sa: «Il nostro girone è veramente tosto, ma vogliamo dimostrare il nostro valore come nello scorso Europeo che poi abbiamo vinto. Poi dovremo cercare di tornare a giocare un Mondiale. Scamacca? Mi trovo bene con lui e parliamo spesso anche fuori dal campo».

