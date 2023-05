Barella il trascinatore 

Milano. Stasera alle 21 Nicolò Barella diventerà il terzo calciatore sardo - primo cagliaritano - a giocare una semifinale di Champions League. Lo farà nel derby Milan-Inter, quarta stracittadina stagionale dopo quelle di Serie A e Supercoppa (due vittorie nerazzurre e una rossonera nei precedenti). Prima di lui dall’Isola ci sono riusciti, quando il torneo si chiamava Coppa dei Campioni, solo Antonello Cuccureddu con la Juventus (nel 1973 battendo il Derby County e nel 1978 uscendo col Club Brugge) e Pietro Paolo Virdis col Milan (nel 1989 superando il Real Madrid per poi vincere il trofeo contro la Steaua Bucarest), mentre Salvatore Fresi andò solo in panchina nel 2003 con la Juventus. Un gruppo ristretto, del quale ora fa parte a pieno titolo.

Trascinatore

Il 14 gennaio 2015, a neanche 18 anni, Barella debutta in un Parma-Cagliari di Coppa Italia. È solo la prima da professionista, ma già lì si fa notare per personalità, leadership, sfrontatezza e qualità sembrando un veterano anche nelle interviste post partita. Doti, fra le tante, che lo portano ad affermarsi prima in rossoblù (titolare dal 2016, in alcune circostanze anche capitano a soli 20 anni) e poi passando all’Inter nell’estate 2019 per 37 milioni più bonus. Oggi, per fare un metro di paragone, il sito specializzato Transfermarket lo valuta 70 milioni: di recente sono uscite voci su Liverpool e Psg, ma la prossima stagione potrebbe diventare capitano o vice a Milano. Un’ascesa continua, con prestazioni sempre di livello e tanti trofei: scudetto nel 2021, poi due volte Coppa Italia e Supercoppa fino agli Europei vinti a Wembley con l’Italia due anni fa in finale con l’Inghilterra. E in azzurro (a oggi 8 gol in 43 presenze) è diventato protagonista già dal Cagliari, debuttando il 10 ottobre 2018.

Uomo chiave

Oggi sarà la 50ª partita stagionale dell'Inter: Barella ne ha saltate solo 4, relizzando 8 gol. In A non segna dal 29 ottobre alla Sampdoria, in Champions è stato tre volte decisivo: ha realizzato l’1-1 nel 3-3 di Barcellona il 12 ottobre, gara che ha indirizzato la qualificazione in un girone difficilissimo, poi ha aperto entrambi i quarti col Benfica con due prodezze. «Cerco sempre di arrivare davanti alla porta, serve anche istinto», ha detto all’Uefa. «Sono stati due bei gol, abbastanza diversi, ma l’importante è che abbiano aiutato la squadra per i nostri obiettivi. Ora il derby con San Siro pieno: il mondo intero lo seguirà, saremo tutti contenti di scendere in campo». Oggi proverà a ripetersi col Milan, sfidato 17 volte e (nel carniere un gol col Cagliari il 21 gennaio 2018), per inseguire un sogno europeo che lo metterebbe ancor di più nell’élite dei calciatori sardi. Di cui già fa parte.