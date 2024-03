Barella, il predestinato azzurro orgoglio sardo 

È ancora oggi il più giovane ad aver indossato la fascia da capitano nella storia del Cagliari. Quel giorno all’Olimpico contro la Roma aveva 20 anni, 10 mesi e 9 giorni. E già tutti sapevano che non era un talento qualunque, non solo Gianfranco Matteoli che lo ha scoperto da bambino nella scuola calcio “Gigi Riva”, seguito passo dopo passo nella sua crescita e gestito in modo quasi chirurgico nel passaggio dalla Primavera ai professionisti. Nel frattempo, Nicolò Barella è diventato il vice capitano dell’Inter, e già gli è capitato, anche in Champions, di mostrare i galloni al posto di Lautaro Martinez. L’altro ieri a New York, nell’amichevole con l’Ecuador, è stato il primo capitano cagliaritano della Nazionale, il secondo sardo dopo Salvatore Sirigu. Una tappa abbastanza prevedibile, certo, vista la sua escalation in azzurro. Ma non scontata. A campioni come Vieri, Mancini o Totti, tanto per intendersi, non è mai successo, almeno al fischio d’inizio. Predestinato. E anche il gol capolavoro, il nono con l’Italia, col quale ha chiuso la sua cinquantatreesima partita per la Patria sembra scritto nel destino. Non solo perché ha eguagliato il numero di reti di un’icona (e attaccante!) come Francesco Totti ed è a una sola da Gianfranco Zola. Sempre l’altro ieri, alla “Red Bull Arena”, ha raggiunto Giuseppe Meazza per numero di presenze. Un traguardo già storico di per sé, figurarsi per chi è diventato, come l’indimenticabile “Peppin”, un simbolo nerazzurro e gioca a San Siro, lo stadio che porta il suo nome. Numeri pazzeschi. E la partita è appena entrata nel vivo.

La scalata azzurra

Il Cagliari nel cuore, l’Inter nel destino, l’Italia come una seconda pelle. Barella, infatti, ha vestito le maglie di tutte le rappresentative azzurre, dall’Under 15 in su. Sempre da protagonista, manco a dirlo. Il primo a convocarlo nella nazionale maggiore fu il ct Giampiero Ventura nell’ottobre del 2017. Fu, però, Roberto Mancini a farlo poi esordire, esattamente dodici mesi dopo, in amichevole contro l’Ucraina. Aveva 21 anni e si era già affermato nel Cagliari, disputò una grande partita quella sera a Marassi, e da allora non è più uscito. A marzo ha poi segnato il primo gol, contro la Finlandia in una gara valida per le qualificazioni agli Europei del 2020, poi spostati al 2021 a causa del Covid e vinti dalla sua Italia. Nicolò non tornò da Wembley solo con la Coppa, quell’estate: in occasione della partita degli ottavi contro l’Austria, ha giocato la sua ventiseiesima gara consecutiva in azzurro senza aver mai perso prendendosi così il record dell’ex juventino Ugo Locatelli che durava da oltre ottant’anni (l’imbattibilità è poi proseguita per altre cinque partite, sino a trentuno).

Dall’Isola e per l’Isola

Orgoglio cagliaritano. Orgoglio sardo. Perché in Nazionale, Nicolò Barella non rappresenta solo l’Inter, ma anche la sua città (con la quale ha un legame fortissimo e dove torna appena può) e l’Isola in generale (subito dopo la vittoria agli Europei, si è fatto immortalare insieme a Sirigu avvolto dalla bandiera con i quattro mori). Già ora, con 53 partite, non ha rivali tra i campioni corregionali come militanza in azzurro. Nemmeno Gianfranco Zola, che si è fermato a quota 35. A seguire, Salvatore Sirigu (28), Antonello Cuccureddu (13), Gianfranco Matteoli 6), Antonio Langella (3), Andrea Cossu (2) e Marco Sau (1). Degli ultimi due, tra l’altro, Barella è amico fraterno. Insieme hanno condiviso anni intensi in rossoblù. Ancora oggi utilizza il più delle volte il “noi” quando parla del Cagliari, come un tifoso qualunque che soffre a distanza. Aveva 23 anni quando l’ha lasciato per dar sfogo al proprio talento e capire sin dove poteva arrivare. Non tutti avevano approvato la scelta, oggi tutti sanno che in fondo era quella giusta e celebrano il campione della porta accanto salito sul tetto d’Europa. Orgoglio cagliaritano. Orgoglio sardo. Orgoglio italiano.

