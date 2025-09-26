Barella il grande ex Sfida il “suo” Cagliari per l’undicesima volta 

La partita del cuore di Nicolò Barella. Quella di stasera sarà per lui l'undicesima da ex, tutte ovviamente con la maglia dell'Inter. All'Unipol Domus si presenta da avversario per la sesta volta e nelle precedenti ha sempre vinto (l'ultimo successo dei rossoblù sui nerazzurri in casa risale al 2018-2019, quando il centrocampista era in campo col Cagliari e sbagliò un rigore). Contando anche le gare giocate a San Siro, Barella è imbattuto: 8 vittorie e 2 pareggi. Nello 0-3 dell'anno scorso, il 28 dicembre 2024, servì gli assist per Bastoni e Lautaro Martínez che aprirono la vittoria della squadra all'epoca allenata da Inzaghi, mentre l'unico gol risale al 13 dicembre 2020, una splendida conclusione dal limite che avviò il ribaltone per i suoi da 1-0 a 1-3 nell'ultimo quarto d'ora (si giocò a porte chiuse, non esultò). Nonostante l’inevitabile emozione che proverà, Barella stasera punta a una prova di carattere per rilanciarsi dopo un inizio di stagione con alcune prestazioni non ai suoi standard.

Il bomber

Davanti a sé Barella ritroverà Lautaro Martínez, che quando vede il Cagliari si scatena. Ai rossoblù ha segnato 11 volte in altrettante partite, la sua vittima preferita in carriera, ma in stagione finora è fermo solo alla rete all'esordio nel 5-0 col Torino. Nelle ultime due uscite, contro Ajax e Sassuolo, è andato in panchina per un problema alla schiena, subentrando domenica scorsa: ha recuperato la condizione, stasera Chivu lo rimette titolare e lo anche ha difeso da chi lo ha criticato. L'episodio risale a mercoledì, durante l'allenamento aperto soltanto a un ristretto gruppo di sponsor e rappresentanti degli Inter Club, ed è filtrato successivamente tramite un video diventato in breve tempo virale. Dopo un gol segnato dallo stesso capitano, in partitella, qualcuno dalla tribuna ha urlato «Adesso fallo anche la domenica» riferendosi all'argentino, trovando la decisa risposta di Chivu: «Per favore rispettate questi che lavorano. Non voglio sentire la domenica o altre cose, sennò andate a Milanello: qua si lavora per migliorare».

I cambi

Rispetto a domenica col Sassuolo, oltre al rientro di Lautaro Martínez, torna Sommer in porta al posto di Josep Martínez (avvicendamento già definito). In difesa c'è Bastoni per Carlos Augusto, mentre a centrocampo Sučić dovrebbe essere di nuovo preferito a Mkhitaryan. Nel gruppo partito ieri pomeriggio in aereo direzione Cagliari c'era anche Bonny, che ha smaltito un fastidio alla caviglia: andrà in panchina assieme a Pio Esposito.

RIPRODUZIONE RISERVATA