Barella fuori gioco sino al 20 ottobre  

La beffa oltre alla sconfitta. Dopo il ko nel derby (il primo dopo sei successi di fila), l’Inter deve fare i conti anche con l’infortunio di uno dei suoi leader in campo, Nicolò Barella. Ieri il centrocampista cagliaritano, sostituito domenica sera al 29’ del secondo tempo, non si è allenato per sottoporsi ad accertamenti medici ed è emersa la presenza di una distrazione al «retto femorale della coscia destra», secondo quanto contenuto nel comunicato poi diffuso dal club nerazzurro. Esito delle verifiche eseguite all’Istituto Humanitas di Rozzano, in base alle quali l’infortunio potrebbe tenere lontano dai campi il giocatore per tre settimane.

Ciò significherebbe saltare i match di campionato contro Udinese e Torino e quello di Champions League contro la Stella Rossa. La Serie A fa una pausa nel weekend del 12-13 ottobre, dunque Barella potrebbe tornare a disposizione di Inzaghi per la trasferta dell'Olimpico contro la Roma del 20 ottobre.

