Barella e i piccoli pazienti 

«Buongiorno, c’è un amico che vuole salutarti». Quando gli infermieri dell’ospedale Microcitemico “Antonio Cao” hanno riferito ai bimbi ricoverati questa frase, nessuno dei piccoli pazienti avrebbe potuto immaginare di ritrovarsi di fronte Nicolò Barella. Dopo la vittoria di sabato sera alla Domus della sua Inter, l’ex rossoblù è rimasto sull’Isola per una sorpresa speciale: ieri mattina ha fatto visita al reparto di Oncoematologia per regalare buste di dolcetti e maglie nerazzurre col suo numero 23.

Abbracci, selfie e autografi per il ventisettenne centrocampista cagliaritano, accompagnato dalla moglie Federica Schievenin. Un'iniziativa nata grazie al progetto “Esprimi un desiderio”, dell’associazione Charlibrown, che aiuta bambini ospedalizzati e con disabilità a realizzare il proprio sogno.

Indimenticabile

Erano tre i bimbi ad aver manifestato la volontà di incontrare Barella. Lui, andando di persona al Microcitemico, ha regalato una giornata indimenticabile anche a tutti gli altri piccoli pazienti. Tantissimi i sorrisi increduli e l’emozione in reparto, con il calciatore della nazionale italiana che si è intrattenuto a chiacchierare, di calcio ma non solo, con tutti i degenti. Il piccolo Gabriele, 11 anni, ha rivolto anche una richiesta particolare al proprio idolo: «Puoi giocare un po’ più calmo contro il Cagliari?», mentre William, 8 anni, ha assicurato tra un abbraccio e l’altro che non toglierà più la maglia che gli è stata autografata.

Alla fine della mattinata, tanta soddisfazione per la sorpresa riuscita, sia tra i genitori dei pazienti che tra i volontari di Charlibrown. «Rivolgiamo un grazie infinito a Nicolò e Federica, che con la loro generosità, umanità e disponibilità hanno reso tutto questo possibile», le parole della presidente Emanuela Ambu, «questa è la dimostrazione che l’amore e la solidarietà possono davvero fare miracoli». Non è la prima volta che l’associazione organizza attività di questo tipo: «Questi piccoli grandi guerrieri sono la nostra forza, vogliamo che continuino a sognare».

