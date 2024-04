Anche ieri tra i migliori, Nicolò Barella mette in bacheca l’ottavo trofeo in carriera. Il primo (per importanza) è e resta il titolo Europeo 2020 con la Nazionale azzurra. A livello di club, in cinque stagioni con l’Inter il cagliaritano ha vinto due scudetti (l’altro nel 2020-21), due Coppe Italia (2021-22 e 2022-23), tre Supercoppe Italiane (2021, 2022, 2023). Per due volte è stato nominato dalla Lega Miglior centrocampista della Serie A. E quest’anno?

