«Barella ci preoccupa ma non troppo» 

Dopo un giorno e mezzo di riposo, la Nazionale ha ripreso la preparazione in vista dell’Europeo che scatterà il 14 giugno in Germania. I 26 azzurri scelti dal ct Luciano Spalletti per questa avventura si sono ritrovati a Coverciano dove ieri pomeriggio, in un clima estivo, hanno svolto l’allenamento: tutti presenti agli ordini del commissario tecnico fatta eccezione per Barella e Meret.

Apprensione

Proprio le condizioni del centrocampista cagliaritano, uno dei punti fermi di questa Italia, tengono in apprensione l’ambiente. Non lo ha nascosto il presidente federale Gabriele Gravina intervenendo a Parma al Festival della Serie A: «Barella ci preoccupa un po’ ma non eccessivamente. Diciamo che lo aspettiamo con grande ansia». Poi il capo delegazione Gianluigi Buffon ha aggiunto: «Parlando con Spalletti e i ragazzi ho ricordato Gattuso al Mondiale del 2006: lo volevano spedire a casa a tutti i costi ma lui rifiutò e quindi rimase. Saltò la prima partita ma dalla seconda, dopo l’espulsione di De Rossi, fu un protagonista assoluto».

Il vice capitano dell’Inter si è allenato con i compagni nei primi giorni di raduno prima di fermarsi alla vigilia dell’amichevole di martedì scorso a Bologna contro la Turchia (poi finita 0-0) perché alle prese con un affaticamento ai retto femorale della gamba destra. Di qui le cure, le terapie, il lavoro differenziato.

Accertamenti

Così anche ieri, come pure per Meret che ha accusato un fastidio muscolare durante il riscaldamento mercoledì nella partitella con l’Under 20. La situazione che maggiormente viene monitorata è comunque quella di Barella e non è escluso che possa sottoporsi ad alcuni esami di controllo come paventato dallo stesso Buffon: «Potrebbe svolgere degli accertamenti per capire l’entità precisa del problema». Al momento trapela un certo ottimismo, Spalletti non sembra intenzionato a rinunciare a un giocatore così importante a livello tecnico, tattico e caratteriale. «Mi fido molto dei miei medici e mi hanno detto che Nicolò per la sfida con l’Albania ci sarà», ha detto qualche giorno il ct fa riferendosi alla prima gara del girone europeo in programma il 15 giugno: ma se Barella non fosse disponibile per quella partita si punterebbe ad averlo a disposizione per quella successiva contro la Spagna.

Lo schema

Di sicuro salterà anche l’amichevole di domani a Empoli contro la Bosnia, l’ultima prima della partenza (lunedì) per Iserlohn, sede del ritiro azzurro in Germania: ieri durante la sessione di lavoro il ct ha provato il 3-4-2-1 utilizzando a più riprese Fagioli al posto dell’interista.

