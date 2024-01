Barella alla tomba di riva 

Non ha potuto partecipare al funerale di Gigi Riva, mercoledì scorso, ma appena possibile ha voluto rendere omaggio personalmente al suo mentore, all’uomo che lo aveva accolto nella Scuola calcio: Nicolò Barella, il centrocampista cagliaritano dell’Inter e della Nazionale, ha visitato ieri nel cimitero di Bonaria la cappella dove è custodita la salma di Riva. Il figlio di Gigi, Nicola, in un post sui social aveva ringraziato Barella, a nome della sua famiglia, per la sua vicinanza in questi giorni di dolore.

