Barega, i lavori dopo 20 anni 

Carbonia e Iglesias sono un po’ più “vicine”: le condizioni delle stradine interne della località Barega stanno iniziando a cambiare aspetto e non sono più in pessime condizioni grazie a un intervento di riqualificazione che residenti e operatori economici della frazione attendevano da 20 anni.

Sul posto

Nonostante la località sia notevolmente più vicina alla città di Iglesias, la zona con annesse strade appartiene al Comune di Carbonia per la bizzarra definizione dei confini amministrativi avvenuta oltre 85 anni fa. Col tempo però la viabilità è diventata in alcuni punti simile a un paesaggio lunare, con crateri in cui sprofonda quasi metà ruota: con la chiusura della strada Provinciale 85 (riaperta un anno fa), il traffico è stato concentrato tutto in questa zona. La prima immensa voragine si trova subito dopo aver abbandonato la sp2 e aver superato il sottopasso. Poi ci sono buche larghe e profonde nella prima deviazione verso Iglesias che costeggia attività di ristorazione e aziende agricole: qui l’impresa d’appalto stenderà nuovi tratti di bitume. Grazie invece ai rappezzi realizzati fra ieri e martedì è di nuovo percorribile un’altra strada parallela a quella delle aziende e che giunge sino al confine con Iglesias. Per questo intervento il Comune dispone di 200 mila euro (con l’auspicio che siano sufficienti) forniti dalla Provincia Sud Sardegna «come compensazione – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Manolo Mureddu – per il progressivo deterioramento del manto causato dall’incremento del traffico nelle strade della frazione dovuto ai lavori sulla provinciale 85».

Le voci

La sp 85 restò chiusa oltre misura e il traffico fra Iglesias e Carbonia avveniva “accorciando” per le strade di Barega: «Col risultato – accusa Tomaso Minaudo, storico ristoratore – che sono state devastate le nostre strade sia con la nascita di voragini sia con l’erosione dei bordi della carreggiata che si è ristretta enormemente». Chi deve raggiungere il paese, come spiega Angelina Salis, ha vissuto un senso di abbandono: «Siamo stati dimenticati sebbene qualche sacco di bitume abbia costi irrilevanti: abbiamo pensato noi con i nostri modesti mezzi a ripulire sterpaglie e cespugli e a colmare alle meglio qualche voragine». I lavori di sistemazione hanno comportato giorni fa anche l’allargamento delle banchine. «Sebbene non risolutore di tutte le problematiche – afferma l’assessore – l’intervento è comunque importante: da decenni gli abitanti della frazione attendevano opere strutturati». Della vicenda Barega si è occupato anche il consigliere comunale Luca Arru: «I residenti hanno dimostrato enorme dignità nel contenere le proteste. Importanti le interlocuzioni con la Provincia per ottenere le somme che compensano i danni subiti: quelle strade sono una cerniera fra Carbonia e Iglesias».

RIPRODUZIONE RISERVATA