Bardet, un sogno a Rimini 

Rimini. Ha inseguito quel momento nella propria terra, come un sogno, è l’ha coronato quando meno se l’aspettava, sulla riviera di Romagna: Romain Bardet (Dsm-Firmenich PostNL) ha vinto la prima tappa del Tour de France 2024, partito per la prima volta in Italia, da Firenze, e ha indossato la maglia gialla di leader della classifica. Sul traguardo di Rimini, dopo 206 chilometri di corsa, il 33enne francese ha preceduto il compagno di squadra Frank Van den Broek, beffando per pochi secondi il ristretto dei migliori gruppo che puntava alla volata.

Finalmente

Il francese non aveva mai indossato la maglia gialla nel corso della carriera e c'è riuscito nella prima tappa di quella che sarà la sua ultima partecipazione. Ha attaccato in salita, a San Leo, e si è riportato sui quattro fuggitivi, tra i quali il proprio compagno. Ed è stato proprio grazie all'aiuto dell’olandese che è riuscito a portare a termine l'impresa precedendo di soli cinque secondi il gruppo arrembante, con la volata che è stata vinta da Wout Van Aert davanti a Tadej Pogacar, entrambi all’inseguimento di un successo da colorare di giallo. Decimo l'italiano Alberto Bettiol.

Le parole

«Un finale da sogno. Era uno degli obiettivi della mia carriera indossare un giorno la maglia gialla», ha raccontato un emozionato Romain Bardet dopo aver vestito quella maglia che la Francia intera ha sperato per anni di vedergli addosso sui Campi Elisi . «È la prima volta», ha detto il francese, «che ho cominciato il Tour sorridendo e non divorato dalla pressione. Sapevo di dover soffrire, conoscevo bene le ultime salite, non avevo niente da perdere. Mi sentivo bene oggi. Non ho parole, Frank avrebbe meritato anche più di me. Alla fine avevamo anche il vento contro. È stato incredibile», ha aggiunto ai microfoni di Eurosport.

Ordine d’arrivo : 1. Romain Bardet (Fra, Dsm-Firmenich PostNL) km 206 in 5.07’22” media 40,213 km/h, 2. Frank Van den Broek (Ola, id.) st, 3. Wout Van Aert (Bel, Vista-Lease a bike) a 52, 4. Tadej Pogacar (Slo) st, 5. Maxim Van Gils (Bel) st, 6. Alex Aranburu (Spa) st, 7. Mads Pedersen (Dan) st, 8. Remco Evenepoel (Bel) st, 9. Pello Bilbao (Spa) st, 10. Alberto Bettiol (Ita) st.

