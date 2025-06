Bardella, due capannoni in fiamme 

Due capannoni investiti dalle fiamme, campi di sterpaglie e macchia mediterranea ridotti in cenere: pomeriggio di paura, ieri nell’area industriale di Bardella, a pochi chilometri dal centro abitato di Dolianova. Due i punti di innesco: uno a ridosso del canale che scorre nelle vicinanze del sito produttivo e l’altro ai margini della strada statale 387, dove il traffico è stato dirottato per alcune ore verso strade secondarie.

Caldo torrido e vento

Le fiamme, partite intorno alle 14.15 e favorite dal caldo torrido e dal vento, in pochi minuti hanno raggiunto la zona industriale percorrendo rapidamente alcune aree ricoperte di cespugli ed erbacce per poi invadere due capannoni industriali dismessi da tempo e utilizzati come depositi di attrezzature per l’edilizia e altri materiali. Uno dei due capannoni è andato completamente distrutto. Le fiamme hanno poi minacciato altri immobili dove hanno sede alcune importanti aziende del territorio che operano in tutta la Sardegna e offrono i loro servizi anche nella penisola.

Il titolare di una delle aziende era a Bardella a bagnare con grandi quantità d’acqua il perimetro dell’azienda, risparmiata anche grazie alle strisce frangifuoco realizzate di recente. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cagliari con il supporto di due autobotti e un carro aria: un pronto intervento che ha permesso di limitare i danni. Nessun danno di rilievo, per fortuna, per gli altri capannoni situati a est della strada che taglia in due l’area industriale né per l’ecocentro comunale, a pochi metri dalla zona critica. Decisivo per il coordinamento delle operazioni di spegnimento il contributo delle pattuglie della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni, che per prime hanno dato l’allarme e diretto il traffico liberando la viabilità per l’arrivo dei mezzi di soccorso. Per domare l’incendio ci sono volute ore: la situazione è tornata alla normalità in tarda serata con il completamento delle operazioni di bonifica. Ancora da stabilire le cause del rogo anche se la dinamica, con le fiamme partite da due punti diversi, sembra essere quella di un incendio di natura dolosa.

Isili e Ballao

È divampato tra le 15 e le 15,30 l’incendio che ha interessato a Isili un terreno privato in località Is Coronas, arrivando a ridosso della strada panoramica che aggira il paese. Sul posto operai di Forestas e volontari della Protezione civile. I carabinieri hanno gestito il traffico per garantire la sicurezza delle operazioni di spegnimento. I proprietari delle case vicine hanno subito bagnato l'area intorno per evitare l'avvicinarsi delle fiamme alle abitazioni. Il fuoco è stato domato dopo qualche ora. Da accertare le cause del rogo.

Un vasto incendio è divampato in serata in località Cea, nel comune di Ballao. Rapida e intensa la propagazione delle fiamme: sul posto tre elicotteri della flotta aerea regionale, provenienti dalle basi di Villasalto, San Cosimo e Fenosu, mentre a terra hanno operato il Corpo forestatle (stazioni di Escalaplano e San Nicolò Gerrei e Gauf di Cagliari), i volontari di Goni e una squadra dell’agenzia Forestas di Escalaplano.

