Bardane e altri delitti della Trexenta 

Oltre 400 pagine ricche di curiosità inedite su delitti, ruberie, rapine, cause giudiziarie, impiccagioni, bardane (scorribande a cavallo) e sulle quadriglie (bande armate che nel ’700 terrorizzavano le popolazioni delle campagne) che dal Ducato si spostavano anche in altri centri dell’Isola. Umberto Oppus, sindaco di Mandas e studioso di storia della Sardegna, nel suo ultimo libro “Mandas criminale” racconta con dovizia di particolari cinque secoli di furti e delitti, alcuni conclusi con la condanna dei colpevoli, altri tuttora avvolti nel mistero. Un inquietante e allo stesso tempo fascinoso viaggio tra furti, omicidi e condanne che va dal primo reato del 1481 di cui gli archivi danno notizia per approdare sino a una serie di episodi criminosi molto più vicini ai giorni nostri.

L’incontro

Il libro, pubblicato da Sandhi Edizioni, verrà presentato domani alle 18.30, nella biblioteca comunale dell’ex convento di San Francesco. Dopo i saluti del vicesindaco Umberto Deidda, interverranno l’autore, l’editore Paride Puddu e l’autrice della prefazione Maria Grazia Genoese, Sostituto procuratore generale della Repubblica di Cagliari. Organizzazione della serata a cura della Pro loco di Mandas. Oltre a numerose fotografie, vengono riprodotti i tanti documenti inediti scovati dall’autore nella sua lunga ricerca storica tra gli archivi di mezza Sardegna.

Storie

«Molte delle storie raccontate riporteranno il lettore all’immaginario che appartiene ai vecchi film western - racconta Oppus -, ad esempio per risalire all'identità di un ragazzo forestiero ucciso in Su pranu de sa morta nel 1839, il suo cadavere era stato esposto davanti al Monte Granatico permettendo a un ambulante di Villanovafranca di riconoscere il giovane in tale Priamo Paderi Perra». Particolarmente inquietante e avvolto nel più scuro mistero l’omicidio di Miali Urru di Sorgono avvenuto il 3 gennaio 1632 nella chiesa di Santa Caterina. «Nell’atto di morte venne scritto: “Mort de un colp de balla en santa Caterina”», ricorda l’autore.

Emerge inequivocabile il rapporto tra individuo e giustizia, attraverso un’analisi dettagliata della sua evoluzione nel tempo che prende spunto dai singoli fatti raccontati. Nel 1808 Salvatore Perra venne riconosciuto colpevole del furto di maiali da un cortile del paese e condannato dal Congresso di Prefettura a 25 bastonate da ricevere nella pubblica piazza. Il Comandante Fornieri scriverà che “il 5 marzo fu eseguito l’esemplare gastigo della bastonata”. Il ladro fu portato in una piazza del paese e, scoperto il sedere, iniziò a subire i violenti colpi di bastone sulle natiche.

