Barconi rimasti senza ormeggio 

I noleggiatori di imbarcazioni al porto di Arbatax sono in un limbo. Da una parte hanno in mano la lettera di sfratto dalla Turismar (benché l’Autorità di sistema portuale abbia concesso una proroga di nove mesi), dall’altra non hanno spazi per ormeggiare barche e gommoni. Di conseguenza, a oggi, i calendari delle escursioni a mare sono bloccati, sulle vetrine virtuali nessuno può prenotare e anche le assunzioni stagionali sono congelate. Di fatto il comparto è paralizzato. «Tra due mesi saremo operativi ma al momento siamo bloccati», conferma Flaviano Stochino, titolare della società Flamar vacanze e coordinatore dell’associazione Operatori del diporto associati a Confcommercio.

L’indecisione

«Se mi aspetto novità? Siamo girovaghi dal 1986». Parole smorzate da una risata, quelle di Ciro Iacono, comandante del Borea, una delle imbarcazioni del Consorzio marittimo Ogliastra che, durante la stagione turistica, accompagnano gli escursionisti sulla Costa di Baunei. «In quarant’anni non abbiamo mai avuto una postazione fissa, sarebbe anche ora che la geografia in porto venga definita una volta per tutte. Tuttavia il problema attuale riguarda più da vicino le altre tipologie di barche rispetto alle nostre». In effetti i numeri del diporto, negli ultimi vent’anni, sono cresciuti in maniera esponenziale: nel 2002 erano appena tre le società che, tra Arbatax e Santa Maria Navarrese, offrivano il servizio di noleggio di natanti per le escursioni. Oggi sono attive 35 imprese per un totale di 208 imbarcazioni.

L’Autorità

Sul caso fa chiarezza il presidente dell’Authority, Massimo Deiana. «Siamo in attesa dei risultati dello studio commissionato, nella seconda metà di gennaio, alla Cetena Spa, società leader in Italia, unica a disporre di un simulatore di manovra. In particolare, alla presenza di alcuni rappresentanti del corpo piloti di Arbatax, del locale Circomare e dell’Autorità di sistema nella sede di Genova sono stati effettuati dei test specifici per analisi dei rischi e verifica della navigabilità nel bacino portuale considerando tutti i possibili scenari di criticità. Una volta ricevuta la relazione tecnica, che ci auguriamo di ricevere entro febbraio, potremo valutare accuratamente, al netto di tutte le eventuali interferenze con le operazioni di evoluzione delle navi dirette alle banchine di ponente, riva e sud, quelli che saranno gli spazi disponibili per lo svolgimento delle attività connesse alla nautica da diporto e dare risposte chiare e puntuali agli operatori del comparto».