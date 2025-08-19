Barchino con 12 migranti individuato al largo e scortato a terra 

Nuovo sbarco di migranti sulle coste del Sulcis dopo i numerosi arrivi di Ferragosto e il recente naufragio di un barchino, con il salvataggio di un uomo, il ritrovamento di un corpo senza vita e le ricerche per sette dispersi: ieri un’altra piccola imbarcazione in difficoltà è stata segnalata a circa 46 miglia a sud di Capo Teulada, diretta verso le coste sarde. La Guardia di finanza ha immediatamente avviato le ricerche, facendo decollare l’Atr72 dotato di moderne apparecchiature di pattugliamento marittimo, che ha individuato il natante con 12 migranti a bordo. Nel pomeriggio il barchino è stato raggiunto da una motovedetta Frontex con equipaggio rumeno, di stanza al porto commerciale di Sant’Antioco. In volo anche un aereo della Guardia costiera, impegnato a monitorare l’area tra Capo Teulada e Sant’Antioco per individuare eventuali altre imbarcazioni.

I migranti sono stati condotti al porto di Sant’Antioco verso le 18, accolti dagli uomini della Guardia di finanza, Guardia costiera e Frontex che hanno avviato le procedure di identificazione. Successivamente, il gruppo è stato trasferito al centro di accoglienza per migranti di Monastir scortato da una pattuglia della polizia di Iglesias.

RIPRODUZIONE RISERVATA