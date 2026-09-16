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Migranti.
17 settembre 2026 alle 00:38

Barchini verso Teulada e Sant’Anna Arresi 

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Dopo qualche giorno di relativa calma con sbarchi sporadici a causa del maestrale nella giornata di ieri sono arrivati diversi migranti nelle coste del Sulcis Iglesiente. I numeri sono in costante aggiornamento, ma nella mattinata di ieri un grosso gruppo composto da 38 persone è stato intercettato a sud di Capo Teulada a bordo di alcuni barchini. Il gruppo soccorso dal personale della sezione navale della Guardia di Finanza è stato scortato al porto commerciale di Sant’Antioco, dove ad attenderlo erano presenti anche gli agenti di Frontex. Altro sbarco nel pomeriggio a Porto Pino con un barchino arrivato direttamente a terra nella località marina di Sant’Anna Arresi. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Carbonia. Nelle stesse ore un altro barchino con 11 persone, tra cui un minore è stato intercettato e scortato fino a Sant’Antioco. Non si escludono altri sbarchi anche nella giornata odierna.

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