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Sant’Antioco
21 giugno 2026 alle 00:43

Barchini abbandonati: «La Regione ci aiuti» 

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I barchini utilizzati dai migranti per raggiungere le coste del Sulcis rappresentano ormai una vera emergenza per Sant’Antioco. Per questo il sindaco Ignazio Locci ha scritto alla presidente della Regione Alessandra Todde chiedendo un intervento urgente per il recupero e lo smaltimento delle imbarcazioni abbandonate dopo gli sbarchi. Nella lettera, il primo cittadino evidenzia come, a causa delle favorevoli condizioni meteomarine, gli arrivi si siano intensificati negli ultimi giorni e siano destinati ad aumentare nelle prossime settimane. Locci riconosce «l’ottimo lavoro svolto da Frontex e dai soggetti che si occupano dell’accoglienza», ma sottolinea che resta aperta la questione della gestione dei barchini, «solitamente abbandonati una volta raggiunta la terra sulle spiagge o sulle coste. Il Comune - spiega il sindaco - continua a intervenire per ragioni di sicurezza e decoro, trasferendo le imbarcazioni nel porto commerciale di Sant’Antioco, dove però insiste un vero e proprio cimitero di barche abbandonate». Da qui la richiesta alla presidente Todde. Il sindaco chiede inoltre di valutare «la possibilità di emanare un’ordinanza affinché si provveda allo smaltimento dei barchini accatastati nel corso degli anni presso il porto di Sant’Antioco».

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