Barche troppo vicine alla riva, allarme a Calamosca 

La denuncia, come spesso accade, sintetizza le impressioni che anche ieri si avevano stando sulla spiaggia di Calamosca. «Succede che le imbarcazioni si avvicinino troppo alla riva, creando pericoli per i bagnanti», spiega Stefania Loi, consigliera comunale di FdI, che ha presentato una interrogazione urgente in Consiglio. L’obiettivo: «Sollecitare misure urgenti a tutela della sicurezza dei bagnanti nelle spiagge di Cagliari, con particolare attenzione alla zona di Calamosca», dice ancora la consigliera.

L’allarme della consigliera di minoranza ripropone il tema della sicurezza, specialmente in questi mesi, quando il traffico dei diportisti è molto elevato. «L’aumento della presenza di cittadini e turisti rende ancora più evidente il problema dell’avvicinamento illecito di imbarcazioni a motore alla riva, spesso in violazione delle norme previste dall’ordinanza della Capitaneria di Porto e dal codice della navigazione. I cittadini sono costretti a contattare quotidianamente la Capitaneria per segnalare natanti che si spingono fin sotto costa con il motore acceso, mettendo a rischio l’incolumità dei bagnanti», dice ancora Stefania Loi. Da qui, la richiesta di installazione di boe di delimitazione e corridoi di lancio, misure di controllo più efficaci, un coordinamento con la Capitaneria di Porto e una relazione in Consiglio comunale sulle azioni intraprese. «La sicurezza in mare non può essere trascurata», conclude l’esponente di Fratelli d’Italia, «servono azioni concrete e immediate per prevenire situazioni pericolose. La tutela dell’incolumità pubblica deve essere una priorità assoluta». ( ma. mad. )

