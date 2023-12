Barche ferme, pescatori in aula 

I pescatori del comitato Cigarellu fanno il loro ingresso a scuola per insegnare ai bambini le antiche tecniche marinare, in lingua algherese. Dalla realizzazione di una rete da pesca, alla creazione di una nassa, «così come veniva costruita nel passato, con il giunco e i rami di olivastro», spiega Carmelo Mura, portavoce dell’associazione dei piccoli armatori che pochi mesi fa hanno firmato un accordo con l’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana per essere coinvolti in diversi progetti, percependo in cambio il meritato compenso.

Il progetto

Una sorta di risarcimento dopo la chiusura alla pesca della baia di Porto Conte, decisa per tutelare alcune specie a rischio, tra cui il polpo. La Regione ha stanziato 100 mila euro all’anno da suddividere tra i pescatori che hanno lasciato le barche agli ormeggi e si sono messi a disposizione. La marineria è stata così chiamata a collaborare per il ripopolamento di specie a rischio, in particolare il riccio di mare, per il recupero di rifiuti abbandonati, per le attività di monitoraggio e anche per i piani di educazione ambientale nelle scuole. «Il comitato Cigarellu, insieme ad altre associazioni culturali, porterà avanti i progetti, al fine di non danneggiare l'ambiente marino», conferma Carmelo Mura: «L'intento è quello di collaborare con il parco e l’amministrazione comunale». Sabato, per esempio, i pescatori parteciperanno all'iniziativa "Natale al mercato", nel quartiere della Pietraia con una esposizione degli attrezzi da pesca.

L’incontro

Ma mentre gli armatori del comitato Cigarellu hanno accettato di buon grado l’interdizione alla pesca nella baia di Porto Conte, non è così per l’associazione “Pescatori della Riviera del Corallo”, circa 25 marinai, che ieri hanno chiesto di incontrare il sindaco Mario Conoci e il presidente della commissione Ambiente, Christian Mulas, per chiedere una modifica del disciplinare dell’Area marina protetta, così da poter operare all’interno della baia di Porto Conte. Mulas ha raccolto le loro istanze, mentre i vertici dell’Area marina protetta hanno stigmatizzato l’accaduto, ricordando gli sforzi compiuti per portare avanti le iniziative di carattere ambientale con il pieno coinvolgimento della categoria dei pescatori. «Si tratta di azioni importanti – ammette Mulas – ma evidentemente non bastano».

