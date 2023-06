Barche bloccate nel cantiere sequestrato per lo sversamento 

È il rappresentante legale della municipalizzata Silene l’indagato per il presunto sversamento a mare dei residui del trattamento delle imbarcazioni, fatto che si sarebbe verificato nel cantiere nautico comunale di Santa Teresa. Il nome iscritto nel registro degli indagati della Procura di Tempio è quello di Gian Battista Sposito, amministratore della società interamente controllata dal Comune, assistito dall’avvocato Marzio Altana. L’area del cantiere è stata chiusa dalla Guardia Costiera e sono interdette tutte le operazioni. La Silene, interamente controllata dal Comune di Santa Teresa, si occupa di una serie di servizi, tra i quali quelli destinati alla nautica. Il cantiere finito nel mirino della Guardia costiera viene utilizzato per tutti gli interventi sulle imbarcazioni destinate alla pesca professionale e alla nautica da diporto. Secondo il pm i residui del trattamento delle barche, anche con componenti chimiche, finivano in mare. Va ricordato che si tratta di un sito compreso nell’Area marina protetta di Capo Testa Punta Falcone.

Il problema è anche per tutti gli operatori professionali di Santa Teresa, proprietari delle imbarcazioni che si trovano dentro il cantiere. Non possono lavorare (stanno perdendo i clienti) perché le barche non possono uscire dal sito. Hanno annunciato azioni legali. Ieri pomeriggio, però, è stato annunciato un accordo con i magistrati per rendere possibile lo spostamento delle imbarcazioni. Oggi si saprà se il sequestro penale è stato sospeso.

