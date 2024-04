Barche, auto e liquami: due denunce 

A Muravera la Guardia di finanza ha sequestrato una maxi discarica di rifiuti speciali da seimila metri quadri: nel terreno, di proprietà di due società che operano nel commercio e nella riparazione auto e natanti, sono state trovate 92 imbarcazioni, 14 auto e carcasse di auto con ancora all’interno motori, batterie e liquidi infiammabili, 62 pneumatici. Nell’area usata come deposito non vi era alcun sistema di impermeabilizzazione e drenaggio dei liquidi inquinanti. Denunciati i responsabili, due persone di cui non sono state rivelate le identità.

L’operazione è stata portata a termine dai militari della Tenenza di Muravera e della Sezione aerea di Elmas. Decisivo l’impiego dei sofisticati sensori installati sugli elicotteri delle Fiamme Gialle, tramite cui i finanzieri sono riusciti a mappare parte del territorio della provincia di Cagliari e individuare diverse aree a rischio inquinamento.

