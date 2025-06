Barche al largo e locali: è guerra aperta per i decibel 

Stagione turistica al via a Olbia e Arzachena con guerra ai decibel già aperta. L’aumento esponenziale delle presenze in Gallura si sta traducendo anche in problemi di convivenza non trascurabili, soprattutto per la movida notturna. E c’è subito una variante rispetto al passato: sono già arrivate le prime segnalazioni alla Guardia costiera per la musica a tutto volume e gli schiamazzi sulle imbarcazioni. Si annunciano tempi duri per gli amanti del mare e dei silenzi dell’Isola. La musica a palla dagli yacht ha già creato i primi problemi. Ed è solo un assaggio. Il Comune di Arzachena, dopo due estati con sequestri di locali e impianti per i decibel fuori controllo, corre ai ripari. Nella prossima seduta del consiglio comunale si parlerà della bozza del primo Piano di zonizzazione acustica. Gli amministratori arzachenesi hanno dovuto fare i conti con le proteste dei residenti, in particolare per un noto locale della Costa Smeralda. In sostanza sarà elaborato un piano “al fine di ripartire il territorio in zone acustiche differenti, in base alla destinazione d’uso, verificando la compatibilità delle destinazioni dei diversi ambiti territoriali con quelle previste dal Puc”. A Olbia il Piano di zonizzazione c’è già. Dice il comandante della Polizia locale, Giovanni Mannoni: «Abbiamo un sistema collaudato di controlli, alla seconda infrazione scatterà la chiusura del locale».

RIPRODUZIONE RISERVATA