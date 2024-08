Barche a nolo, multe salate per 70 abusivi 

La sicurezza in mare e gli accertamenti di polizia economico-finanziaria sono l’obiettivo dei controlli delle “Fiamme gialle del mare”, in corso in questi giorni nelle acque sarde. La Guardia di finanza pattuglia le aree demaniali e costiere.

I militari del Reparto operativo aeronavale hanno controllato numerose imbarcazioni che affollano le coste sarde, rilevando più di cento violazioni delle norme sul turismo marittimo, anche a tutela del delicato ecosistema delle aree marine protette. I finanzieri hanno individuato oltre settanta noleggiatori di imbarcazioni da diporto abusivi o irregolari, che sono stati sanzionati per un totale di duecentomila euro. Segnalati i lavoratori non in regola.

In materia di polizia doganale, numerosi i controlli su imbarcazioni di lusso: rilevata un’evasione dell’Iva pari a 350mila euro, denunciati cinque contrabbandieri. Ci sono poi diverse imbarcazione acquistate e non dichiarate al fisco.

