Barcellona, spunta la Luna 

Giornata di esordio di Luna Rossa nelle acque di Barcellona, che ospiterà la sede della prossima Coppa America che, notizia di ieri, sarà trasmessa in chiaro sui canali Mediaset. Il team italiano inizia a entrare nella fase calda della preparazione al più importante evento di vela, con l'allestimento della base operativa, ormai quasi ultimata, nel porto della città catalana. Una prima parte della squadra si è già trasferita in Spagna da qualche settimana, per supportare le uscite in mare di allenamento delle imbarcazioni italiane.

Lo scafo

Al momento, dalla base di Cagliari, è stato inviato a Barcellona solo l'AC40, lo scafo con cui si disputeranno le AC World Series, gli eventi preliminari alla Coppa America vera e propria, senza valore sportivo ai fini della Coppa stessa ma che serviranno ad avere un primo importante confronto in regata tra i team. L'AC40 è un'imbarcazione monotipo (quindi perfettamente uguale per tutti i team) con tutte le stesse caratteristiche dell'AC75 (il modello con cui si disputerà la Coppa) ma tutto in formato ridotto, compreso l'equipaggio che, nel caso dell'AC40, sarà di sole quattro persone, anziché otto come nelle gare ufficiali della Coppa. L'AC40 sarà inoltre utilizzato anche per le regate che coinvolgeranno gli equipaggi interamente giovanili (Under 24) e quelli formati da sole donne, regate che sono la vera novità della 37ª America's Cup.

Lunedì c'è stata la prima uscita in mare a Barcellona del team italiano, uscita dal sapore particolare, perché fatta in compagnia delle barche degli altri team già presenti a Barcellona: gli americani di American Magic e gli svizzeri di Alinghi.

Le sensazioni

La giornata è stata particolarmente mite con dei venti leggeri che hanno esaltato le prestazioni del veloce scafo. «Siamo particolarmente eccitati per questa nostra prima uscita in mare a Barcellona», racconta il timoniere Checco Bruni: «La base non è ancora completamente pronta ma lo è abbastanza per darci la possibilità di andare in mare. Incrociarci in mare con gli americani e con gli svizzeri è stato veramente emozionante. Tutto procede come da programma e siamo perciò molto soddisfatti». I velisti italiani hanno voluto far capire che non hanno intenzione di temporeggiare, portando subito al limite le prestazioni del “piccolo” AC40, tanto da incappare, durante una manovra, anche in una scuffia (rovesciamento), senza alcuna conseguenza.

