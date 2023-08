barcellona, prove di coppa regata di flotta tra gli ac40 

Finalmente tutti i team iscritti alla 37ª America Cup si sono affrontati in regata, al largo di Barcellona. Sia ben chiaro, sono state delle regate di prova, disputate per testare la macchina organizzativa dell’imminente appuntamento di Vilanova in Spagna, dove vedremo le sfide tra gli AC40, riproduzioni in scala ridotta degli AC75 che si contenderanno la C oppa nel 2024. Impossibile capire la validità tecnica delle competizioni, perché non si sa quanto ogni team abbia scelto di premere sull’acceleratore o abbia preferito non svelare le carte. Unica certezza è che i velisti, dopo tanti mesi di allenamenti contro avversari virtuali, dopo freddi test gestiti dai computer, si sono finalmente incontrati con avversari reali. Entusiasta Checco Bruni dopo le prime prove: «È stata una grande giornata oggi per tutte le squadre. Finalmente ci siamo incontrati e le barche sono molto vicine in termini di prestazioni, davvero vicine, quindi è stato tutto molto interessante».

Prima sfide

L’apoteosi è stata poi quando, sabato, i quattro team in acqua si sono dati battaglia in regate di flotta e non nel classico match race uno contro uno. Sorpassi, incroci, giri di boa, sono stati entusiasmanti con le quattro barche sul campo di regata che spingevano al massimo. Per l’occasione, ogni squadra ha avuto a bordo i suoi uomini migliori quelli che, sulla carta, dovrebbero essere i titolari nelle gare ufficiali.

Indicazioni

Nei due giorni di prove, Luna Rossa, condotta dal duo Bruni-Spithill, ha sofferto negli scontri con American Magic (gli americani risultano tra i favoriti) mentre ha ben impressionato nelle sfide contro Team New Zealand. Bilancio decisamente positivo anche nelle regate di flotta in cui, pur non essendoci nessuna classifica, è risultata una delle barche migliori, soprattutto nelle ariette leggere. Pur con tutti i condizionali del caso, gli italiani concludono con un bilancio positivo le due giornate di test regata a Barcellona.

